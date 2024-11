Juve, l’attacco è pesantissimo: viene tirata in ballo la “Marotta League”

Polemiche sempre presenti tra la Juventus e l’Inter, in casa bianconera c’è chi parla di ‘Marotta League’: si scatena la bufera sui social e non solo

In casa Juventus, la rivalità con l’Inter non viene mai messa tra parentesi, anzi. Non mancano mai le occasioni in cui punzecchiarsi vicendevolmente. E questa volta una stoccata molto dura arriva da parte bianconera.

Giornata dedicata all’assemblea degli azionisti del club torinese. Tra i tanti interventi, anche quelli dei piccoli azionisti. Uno dei quali, riportato dal giornalista Massimiliano Nerozzi del ‘Corriere della Sera’ e destinato a far discutere. Uno dei piccoli azionisti ha infatti affermato, rivolgendosi direttamente alla dirigenza del club: “Voi siete convinti che la Marotta League sia un campionato regolare?“. Evidente il riferimento ai tanti presunti favori arbitrali e agevolazioni di vario genere di cui avrebbe beneficiato l’Inter negli ultimi tempi. Frasi che ovviamente hanno raccolto consensi tra il popolo bianconero sui social e di contro, da parte di quello nerazzurro, risposte piccate.

Juventus, polemica anche su Allegri: “Meriterebbe un posto al museo, hanno tramato contro di lui”

Non è stato l’unico spunto di riflessione piuttosto polemico, in una riunione che ha assunto, come si può intuire, dei toni piuttosto particolari. C’è stato per esempio anche chi ha preso le difese di Massimiliano Allegri.

Il tema dell’addio del livornese, alla fine della scorsa stagione, è stato molto dibattuto. E sebbene in tanti siano entusiasti, oggi, del diverso tipo di calcio che sta provando a proporre Thiago Motta, c’è chi non dimentica il contributo dato dall’ex allenatore in uno dei momenti più complicati della storia del club. “Al J-Museum Allegri meriterebbe una gigantografia – ha affermato uno dei piccoli azionisti – Ma non accadrà, alla fine è stato lasciato solo e c’è stato chi ha tramato contro di lui”.

Il riferimento evidente è alla cacciata dell’allenatore avvenuta dopo la finale di Coppa Italia dello scorso anno e dopo il violento sfogo di Allegri contro la classe arbitrale, ritenuto “incompatibile con i valori del club”, ma anche al modo in cui la società, secondo qualcuno, non avrebbe assecondato le sue richieste in precedenza sul calciomercato e non solo.