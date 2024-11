Calciomercato Juve: Guardiola surclassato e clausola choc

Calciomercato Juve, le ultime novità sui bianconeri portano a un incrocio particolare con Guardiola: il giocatore è uno dei nomi del momento, occhio alla super clausola

Con un occhio al campo e con un occhio al calciomercato, in questa fase per tutte le società bisogna iniziare a monitorare con grande attenzione ciò che può muoversi in vista della finestra di trattative di gennaio, analizzando quali sono le problematiche da risolvere per la propria squadra. Un discorso che vale per tutte le big europee, che presto dovranno provare a tradurre le loro riflessioni in pratica.

Gli spunti, logicamente, aumentano quando sono in corso le tre giorni infrasettimanali di coppe europee. Che mai come quest’anno stanno proponendo diverse sorprese a livello di risultati. La Juventus prova a tenersi a galla il più possibile, per poi cercare di intervenire a gennaio e colmare le lacune che attualmente sono presenti nella rosa bianconera. Ma per il direttore tecnico Giuntoli c’è anche la possibilità di osservare profili interessanti per investimenti più a lungo termine e magari da rimandare alla prossima estate. Su di un giocatore in particolare, i bianconeri entrano in rotta di collisione con Guardiola e con il Manchester City.

Calciomercato Juve, occhi sulla rivelazione Quenda dello Sporting: ma costa 100 milioni

E’ stata una brutta serata, quella europea, per i campioni d’Inghilterra, maltrattati per 4-1 dallo Sporting, in un interessante anticipo di derby di Manchester, con Amorim che, prossimo allo United, ha salutato il pubblico dell’Alvalade con una grande prestazione. In cui sugli scudi non è finito il solo Gyokeres, autore di una tripletta.

Uno dei migliori in campo è stato Geovany Quenda, esterno destro che ha fatto ammattire i ‘Citizens’ e ha messo anche un assist a referto. 18 anni da compiere il prossimo 30 aprile, è uno dei talenti più fulgidi del calcio portoghese. Amorim, ovviamente, vorrebbe portarlo con sé allo United, ma sono in tanti ad aver messo gli occhi su di lui. Lo stesso Manchester City e la Juventus, tra le altre, come confermato da ‘Team Talk’ in Inghilterra. La clausola da 100 milioni di euro, però, è un ostacolo piuttosto alto per tutti. Chi deciderà di compiere questo investimento folle? Almeno in teoria, la Juventus appare svantaggiata.