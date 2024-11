Tegola nerazzurra in Champions: subito KO per un problema muscolare

Costretto ad alzare bandiera bianca, è stato immediatamente sostituito: da capire gli eventuali tempi di recupero

Attualmente in campo rispettivamente contro Arsenal e Stoccarda, Inter e Atalanta stanno dando vita a gare molto tirate e assolutamente intense. Impegni molto importanti per le due italiane, a caccia di punti preziosi con cui rendere più solide le loro posizioni in classifica.

Al minuto 13 del match contro lo Stoccarda, però, Gasperini è stato costretto ad operare un cambio. A causa di un problema muscolare alla parte posteriore della coscia destra, infatti, Kolasinac ha alzato bandiera. L’ex difensore dell’Arsenal ha accompagnato la sua uscita dal campo con evidenti smorfie di dolore, toccandosi la coscia. Al suo posto Gasperini ha deciso di gettare nella mischia Kossounou. Da capire quale sia l’entità del problema fisico per il difensore che verosimilmente nel corso delle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali di rito che accerteranno con precisione i tempi di recupero.

La gara che si sta disputando in Germania sta viaggiando sui binari dell’equilibrio. Dopo un inizio impattante da parte della ‘Dea’, i padroni di casa sembrano aver preso le misure, creando una buona occasione soprattutto con El Bilal Touré, ‘giustiziere’ della Juventus nello scorso match di Champions League.

Stoccarda-Atalanta, infortunio per Kolasinac

Reduce dalla roboante vittoria contro il Napoli, gli orobici vogliono confermarsi anche sul palcoscenico internazionale. Il confronto con lo Stoccarda, però, sta causando dei grattacapi agli uomini di Gasperini, che si stanno misurando con una squadra forte fisicamente e soprattutto molto aggressiva.

Ritornando alle condizioni di Kolasinac, è chiaro che l’Atalanta monitorerà con molta attenzione l’esito degli esami strumentali. Pedina importante dello scacchiere di Gasperini, l’ex Arsenal si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista. Tuttavia, lo stesso Kossounou sembra essere in crescita, avendo lanciato spunti interessanti domenica scorsa al ‘Maradona’. Vi forniremo ulteriori ragguagli sulle condizioni di Kolasinac quando trapeleranno dettagli concreti sulle sue condizioni.