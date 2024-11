Riecco la Juventus, ritorno di fiamma e colpo spagnolo

La Juventus può tornare su un vecchio obiettivo di mercato: ritorno di fiamma e colpo spagnolo per gennaio

Un difensore e un attaccante. Queste le priorità della Juventus nel mercato di gennaio, con Giuntoli che ha detto chiaramente qual è la necessità per la formazione di Thiago Motta.

L’infortunio di Bremer ha aperto una falla nella retroguardia e il Football Director vuole coprirla subito per far sì che la difesa bianconera torni ad essere una fortezza invalicabile. C’è poi l’attacco, lì dove Vlahovic è rimasto ‘orfano’ di Milik: il rientro del polacco dovrebbe avvenire a dicembre, ma con l’incertezza relativa alle sue condizioni. Servirebbe una punta in grado di far rifiatare il serbo e la società bianconera si sta muovendo anche in questa direzione.

Il reparto dove c’è meno bisogno di intervenire è il centrocampo, considerato che è stato proprio lì che la Juve ha fatto gli acquisti più importanti in estate. Tra questi Douglas Luiz è sicuramente quello che sta deludendo le aspettative, tanto da far pensare che il brasiliano possa essere anche mandato via in prestito a gennaio. Dalla Spagna, intanto, arriva la notizia di un ritorno di fiamma su un centrocampista che da anni è accostato alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, De Paul per Thiago Motta

Rodrigo De Paul è un pallino della Juventus da anni. L’ex Udinese, fin dai tempi in cui giocava al Friuli, è stato accostato e seguito dalla società piemontese.

Anche nei suoi anni all’Atletico, vissuti tra alti e bassi, il club bianconero è sempre stato accostato al centrocampista argentino ed ora si registra un ritorno di fiamma. Stando a quanto riferisce ‘fichajes.com’, infatti, la Juventus starebbe nuovamente pensando a Rodrigo De Paul per dare ulteriore qualità al suo centrocampo. L’argentino potrebbe lasciare il Wanda Metropolitano ad un anno e mezzo dalla fine del suo contratto e la società bianconera sarebbe pronto ad approfittarne.

In questa stagione l’ex Udinese ha 13 presenze per un totale di poco meno di 700 minuti giocati. Il suo rendimento non sembrerebbe essere sufficiente per strappare la conferma e la Juventus potrebbe provare a riportarlo in Italia.