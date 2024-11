È il giorno di Inter-Arsenal: annunciata un’assenza pesante

Cresce l’attesa per la sfida tra Inter e Arsenal in programma questa sera a San Siro: un’assenza pesante per il match di Champions League

Dopo Juventus, Milan e Bologna, tocca all’Inter (e anche all’Atalanta) scendere in campo nel quarto turno di Champions League: mancherà un big in campo nel match tra le squadre di Simone Inzaghi e Mikel Arteta.

Ieri si è aperto il quarto turno della ‘fase campionato’ di Champions League, con tre risultati diversi per le altrettante squadre italiane scese in campo. La Juventusha strappato un pareggio sul campo del Lille, il Milan è riuscito nell’impresa di battere a domicilio il Real Madrid di Carlo Ancelotti mentre il Bolognaè stato superato in casa di misura dal Monaco, vedendo quasi del tutto sfumare la possibilità di qualificarsi agli spareggi.

Questa sera, invece, toccherà alle nerazzurre Inter e Atalanta, rispettivamente impegnate contro Arsenal e Stoccarda a San Siro e in terra tedesca. Le squadre di Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini arrivano a questi appuntamenti dopo aver raccolto sette e cinque punti nelle prime tre giornate e vincere stasera consentirebbe ad entrambe di guadagnare posizioni importanti nella classifica generale.

Inter-Arsenal, assenza pesante dell’ultim’ora

C’è grande attesa – in particolar modo – per la sfida in programma allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano in San Siro dove si affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi e l’Arsenaldi Mikel Arteta.

L’Arsenal arriverà a San Siro senza Declan Rice, centrocampista inglese classe ’99, elemento imprescindibile dei Gunners e della Nazionale inglese. In questa stagione ha già raccolto tredici gettoni di presenza tra Premier League e gol, con un bottino personale di un gol e due assist. Questa sera però non ci sarà.

Il giocatore ex West Ham, infatti, non è partito alla volta dell’Italia a causa dell’infortunio rimediato nell’ultima partita di campionato persa contro il Newcastle United dalla truppa di Arteta. Un’assenza pesante come spiegato dallo stesso Mikel Arteta in sede di conferenza stampa di presentazione della partita: “Purtroppo Declan si è infortunato contro il Newcastle. È riuscito a finire la partita ma non si sentiva bene negli ultimi giorni, quindi dovremo valutarlo giovedì per capire ci sarà o meno il prossimo weekend.”