DIRETTA Champions League, Inter-Arsenal e Stoccarda-Atalanta: le formazioni Ufficiali LIVE

Dopo le sfide di ieri, oggi scendono in campo la squadra di Simone Inzaghi e di Gian Piero Gasperini

Si tinge di nerazzurro la serata italiana di Champions League. Dopo la splendida vittoria del Milan in casa del Real Madrid, il pareggio della Juventus contro il Lille e la sconfitta casalinga del Bologna contro il Monaco, Atalanta e Inter cercano punti importanti per dare solidità alla propria classifica nel maxi girone. Entrambe a quota sette punti, in caso di successo questa sera i nerazzurri milanesi raggiungerebbero monegaschi e Sporting CP a quota 10 punti in graduatoria, mentre i bergamaschi scavalcherebbero in un colpo solo Juve, Real Madrid, Milan, Bayer Leverkusen, Lille, Celtic e Dinamo Zagabria.

Reduce dalla striminzita vittoria per uno a zero contro il Venezia, la squadra allenata da Simone Inzaghi va a caccia di un risultato di prestigio in un torneo in cui sin qui non ha subito nemmeno una rete. Quando si mette il vestito da sera, l’undici milanese sembra dimenticare la permeabilità manifestata in Serie A, anche contro grandi avversari come il Manchester City, fermato sullo 0-0 in terra inglese. Ancora senza Carlos Augusto, il tecnico piacentino ha praticamente l’intera rosa a disposizione, mentre Arteta dovrà fare a meno di un pilastro come Declan Rice.

La roboante vittoria per tre a zero in casa del Napoli ha fatto iscrivere di prepotenza il nome della ‘Dea’ nella lotta scudetto. Gian Piero Gasperini spera di sfruttare l’onda lunga della vittoria campana per riscattare il mezzo passo falso fatto contro il Celtic e rilanciare le ambizioni di arrivare tra le prime otto del girone, per guadagnare l’accesso diretto agli ottavi di finale. Di fronte, ci sarà lo Stoccarda. Un avversario ostico che ha già fatto male a Thiago Motta e che, di fronte ai propri tifosi, cercherà di riavvicinarsi alle prime dieci posizioni della graduatoria portandosi a 7 punti in caso di vittoria. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Inter-Arsenal e Stoccarda-Atalanta

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi; Lautaro. All. Inzaghi

ARSENAL (4-4-2): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Saka, Merino, Partey, Martinelli; Havertz, Trossard. All. Arteta.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel; Vagnoman, Rouault, Chase, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Millot, Undav, Fürich; El Bilal Touré. All. Hoeness

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All. Gasperini