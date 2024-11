Champions League, calcio in faccia e cambio obbligato: lascia il campo sanguinante

Costretto a lasciare il match anzitempo dopo aver subito un colpo, ha perso molto sangue: le sue condizioni saranno valutate dopo il triplice fischio

Turno di Champions League particolarmente positivo per le squadre italiane che, se si esclude il pareggio della Juventus sul campo del Lille, sono tutte riuscite a portare a casa l’intera posta in palio. A confermare il suo momento di forma particolarmente propizio è stato anche il Barcellona di Flick, in grado di stendere la Stella Rossa con un perentorio 2-5. Tuttavia, i blaugrana sono stati chiamati ad effettuare un cambio obbligato.

Nel corso del 67′, infatti, Cubarsí è stato costretto ad alzare bandiera bianca, tornando anzitempo in panchina. Il giovane difensore centrale del Barcellona ha infatti ricevuto un calcio in faccia che lo ha costretto ad essere sostituito da Sergi Dominguez. Dopo essere stato colpito da un calcio in faccia di Spajic, il giovane difensore blaugrana è rimasto a terra visibilmente dolorante. I compagni di squadra – vedendo Cubarsí sanguinante all’altezza del volto – hanno immediatamente sollecitato l’intervento dello staff medico del Barcellona, che ha immediatamente applicato una garza per tamponare la ferita.

Ad ogni modo Flick – dopo essersi confrontato sia con il calciatore che con lo staff medico – ha deciso di richiamare Cubarsí in panchina. Molto presumibilmente nel corso delle prossime ore il gioiellino dei catalani si sottoporrà agli esami strumentali del caso per capire l’entità dell’infortunio: a tal proposito, non è escluso che il difensore possa saltare i prossimi impegni ufficiali dei blaugrana. Ritornando per un momento sulla partita, ottima la prestazione degli uomini di Flick che continua a volare. Lewandowski nuovamente in versione trascinatore: il bomber polacco, autore dei gol che hanno permesso ai catalani di prendere il largo, si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle.