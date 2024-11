Berardi riaccende l’interesse delle big: la promessa di Carnevali

Il fantasista del Sassuolo è tornato nuovamente al gol dopo la lunga assenza per il grave infortunio al tendine d’Achille. Le grandi della massima serie tornano sotto per il classe ’94

Il Sassuolo vola nel campionato di Serie B e compie un deciso passo avanti verso la promozione insieme alla capolista Pisa e allo Spezia.

Le tre battistrada hanno per il momento staccato la concorrenza, con i neroverdi di Grosso che lo scorso weekend hanno conquistato l’ennesima vittoria nel match casalingo contro il Mantova, grazie al sigillo di un ritrovato Domenico Berardi. Il fantasista era tornato in campo nelle scorse settimane dopo il grave infortunio al tendine d’Achille, andando nuovamente a segno a 322 giorni dall’ultima rete segnata nella scorsa stagione in Serie A. L’attaccante classe ’94 era rientrato a inizio ottobre dopo l’intervento chirurgico dello scorso marzo, con il Sassuolo che anche a causa della perdita del suo trascinatore era crollato in campionato senza riuscite ad evitare una dolorosa retrocessione tra i addetti.

Calciomercato, futuro Berardi: pressing Atalanta, Inter e Milan alla finestra per la prossima estate

Il peggio però sembra ormai alle spalle per Berardi e il Sassuolo, con Grosso che nelle ultime partite ha potuto contare nuovamente sul faro neroverde.

Dopo gli spezzoni con Cittadella, Brescia e Modena, Berardi è partito titolare nella gara del ‘Mapei Stadium’ con il Mantova dove ha trovato anche dal dischetto la rete dei tre punti. Preziosissima per il Sassuolo, ma doppiamente importante per il fantasista che spera passo dopo passo di ritrovare lo smalto di un tempo. É bastato il sigillo di domenica pomeriggio intanto per riaccendere i rumors di mercato sul suo conto, con il 30enne mancino che rimane nei desideri di diverse big in Serie A. Negli ultimi tempi è stata l’Atalanta a cercarlo con più insistenza anche per la finestra invernale, mentre le due milanesi Inter e Milan restano vigili specialmente per la prossima estate.

Non è un mistero inoltre il ‘debole’ di Cristiano Giuntoli per il giocatore, a più riprese cercato dalla Juventus. I bianconeri, però, a gennaio si muoveranno soprattutto per un difensore ed eventualmente un vice Vlahovic per rinforzare la rosa di Thiago Motta. Infine arrivano anche le sirene dall’estero, dove spunta l’interesse del Besiktas. L’Ad delgi emiliani Carnevali, dal canto suo, proverà a tutti i costi a tenere Berardi almeno fino a giugno, magari con la promessa di lasciarlo andare una volta ottenuta la promozione in Serie A.