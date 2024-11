“Va in Premier”: per il Milan e la Juventus non ci sono speranze | ESCLUSIVO

Per l’attaccante la scelta sembra essere già stata fatta: il suo futuro è nel campionato inglese, niente da fare per le italiane

Giornata di Champions per Juventus e Milan: i bianconeri sfidano il Lille di Jonathan David, i rossoneri trovano, invece, il Real Madrid dell’amico Carlo Ancelotti.

Proprio l’attaccante canadese è nel mirino delle due compagini, ma anche dell’Inter: il contratto in scadenza nel 2025 rappresenta una tentazione per chi è alla ricerca di un bomber per la prossima stagione e Juve e Milan, ma anche i nerazzurri, vorrebbero approfittarne. Un tentativo che potrebbe però essere spento sul nascere dalla concorrenza della Premier League. Il calciatore, infatti, è ambito anche in Inghilterra, campionato che ha dalla sua la possibilità di spingersi molto in alto con gli ingaggi.

Proprio in questa direzione vanno le dichiarazioni rilasciate da John Cross, intervenuto a Ti Amo Calciomercato sul nostro canale Youtube. Il giornalista inglese, Chief Football Writer del Mirror, su Jonathan David dice: “Assolutamente è un nome per la Premier League”.

Da Vlahovic a Calafiori e Pogba: l’asse Italia-Premier

Non solo David però nelle parole di John Cross che si sofferma anche su altri calciatori che uniscono Serie A e Premier League.

Calciatori come Calafiori, protagonista con l’Arsenal prima dell’infortunio: “È un giocatore che ha avuto un impatto impressionante con la Premier League – dice il giornalista – , non ce l’aspettavamo questo impatto. Bravo anche in fase offensiva, in questo momento c’è un po’ di preoccupazione per l’infortunio, sulle tempistiche del recupero e che questo avvenga nel modo migliore”.

Da Calafiori e Pogba, accostato all’Arsenal: “Non è un nome per i Gunners: stanno cercando profili più giovani e con stipendi differenti. Non lo vedo in Premier League”. Una considerazione, infine, anche su Vlahovic, un nome che è spesso accostato al campionato inglese. Con il contratto in scadenza nel 2026 e la trattativa per il rinnovo che non decolla, non è da escludere una sua cessione da parte della Juve: “Sarei sorpreso se l’Arsenal andasse su un attaccante nei prossimi mercati. Hanno provato con Vlahovic, con Sesko che era il giocatore perfetto per il target dell’Arsenal. Più il Chelsea può essere una squadra che si muove sugli attaccanti”.