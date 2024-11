Stangata UFFICIALE: penalizzazione nel campionato italiano

Arriva la pesante sanzione in Italia: il club dovrà fare i conti con un meno quattro in classifica, è arrivato il comunicato

Ancora gli asterischi nella classifica dei campionati di calcio italiano, ancora con le penalizzazioni con cui fare i conti.

Non c’è davvero pace per il mondo del calcio e negli ultimi giorni sono fioccate le penalizzazioni in classifica, considerate le recenti scadenze che non tutte le società hanno rispettato. Non lo ha fatto, ma non è una sorpresa, il Taranto che è alle prese con una vicenda societaria molto intricata. Così la Figc ha deciso di sanzionare la società pugliese con un -4 in classifica in questa stagione e ha inibito per quattro mesi Massimo Giove e Salvatore Alfonso, rispettivamente presidente e amministratore unico del club.

Questa la decisione del Tribunale Nazionale Federale per il mancato pagamento, entro il termine del 1° agosto 2024, degli emolumenti in favore dei tesserati nonché degli altri compensi relativi alla mensilità di giugno 2024.

Taranto, non solo la penalizzazione: le ultime su Gautieri

Situazione complicata quella del club pugliese che a breve potrebbe dover fare i conti con un’ulteriore penalizzazione. Il Taranto, infatti, è stato anche deferito, insieme a Massimo Giove e Salvatore Alfonso, “per non aver provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti” di tesserati e dipendenti relativamente alle mensilità di luglio e agosto 2024. Contestato anche il mancato versamento dei contributi Inps.

Proprio in virtù di questa vicenda, la società sta pagando dazio anche dal punto di vista sportivo. In estate se n’era andato Eziolino Capuano, ora potrebbe fare lo stesso anche Carmine Gautieri. L’allenatore, con il suo vice, ha presentato un certificato medico ed ha saltato gli ultimi allenamenti e l’ultima partita disputata (e vinta) contro l’Avellino.

Ora la stangata ufficiale, quindi la certezza che dovrebbe arrivare un’ulteriore penalizzazione. La squadra è attualmente ultima in classifica con sei punti (10 sul campo), scavalcata anche dalla Juventus Next Gen finora fanalino di coda del torneo. Per salvarsi servirà un miracolo, ma anche una svolta a livello societario per mettere al sicuro il club.