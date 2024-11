Real Madrid-Milan, tripla assenza in Spagna

Le ultime prima della partitissima dei rossoneri al Santiago Bernabeu contro il grande ex Carlo Ancelotti

Sale l’attesa per Real Madrid-Milan, match valevole per la quarta giornata di Champions League. Paulo Fonseca e i suoi uomini sono pronti a giocarsi le proprie carte per provare a fermare i Blancos. I rossoneri ci proveranno con Rafa Leao dal primo minuto. Il portoghese ha deciso di puntare sul proprio connazionale per cercare di fermare il club spagnolo.

Il numero dieci sarà in campo insieme a Christian Pulisic e Alvaro Morata per completare l’attacco. La novità, come annunciato, è legata alla presenza di Musah a rimpolpare il centrocampo insieme chiaramente a Reijnders e Fofana. In difesa riecco Emerson Royal con Tomori, Thiaw e ovviamente Theo Hernandez, con Mike Maignan tra i pali.

Real Madrid-Milan, niente incontro tra Ibra e Perez

Poche ore dunque e Real Madrid-Milan avrà inizio. La Capitale spagnola nel frattempo si sta riempiendo di tifosi rossoneri, pronti a viversi al massimo il grande spettacolo del Bernabeu.

Madrid accoglierà anche Gerry Cardinale e chiaramente Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. Entrambi però non sono stati al pranzo Uefa, che per tradizione anticipa la partita della serata. Pranzo che non ha visto nemmeno la presenza di Florentino Perez. Appaiono davvero lontani i tempi di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi.