Lazio, Romagnoli esce allo scoperto sulle voci di addio: “Se non fossi felice chiederei la cessione”

La Lazio passa 2-1 all’Olimpico col Cagliari e continua a correre: le parole nel postpartita di Alessio Romagnoli, che parla anche del futuro

La Lazio aggancia Atalanta e Fiorentina a quota 22 punti e balza a -3 dalla vetta occupata dal Napoli. Col Cagliari arriva un 2-1 molto complicato, una partita risolta da un rigore di Zaccagni e che stava diventando il classico ‘trappolone’. Alla fine i biancocelesti ne escono con un’altra vittoria.

Nel postpartita il commento e l’analisi di Alessio Romagnoli, che risponde e chiarisce anche sul proprio futuro:

Come stai? Com’è giocare in difesa con Baroni? “Sto bene innanzitutto. Sarri difende in un modo, Tudor in quello opposto, Baroni è una via di mezzo. Ci stiamo trovando bene tutti quanti”.

Sei sorpreso di questa Lazio? “Sorpreso no, abbiamo fatto un grandissimo ritiro, siamo un gruppo forte e ci godiamo i risultati. Presto per parlare di classifica, ma ce la godiamo, siamo concentrati e pensiamo partita per partita”.

Questa squadra è più forte rispetto all’anno scorso? “Ora non so dirtelo, i risultati lo diranno a fine stagione. Cerchiamo di continuare così, sarà difficilissimo. Anche il pubblico credo apprezzi questo nostro modo di giocare”.

Come hai vissuto delle critiche? “Le critiche non mi interessano, ognuno fa il proprio lavoro, io dimostro in campo”.

Ti senti ancora centrale in questa Lazio? Si è parlato anche di un Romagnoli non più così felice e convinto di stare alla Lazio. “Se non fossi felice andrei via, mi sono sorpreso anche io nel leggere certe cose, non so da dove nascano. Il mister è stato chiaro, tutti giocheranno e c’è bisogno di tutti. Se non dovessi essere più felice me ne andrei via, ma non ho chiesto la cessione”.

Dove credi che possa arrivare questo gruppo in base a quello che hai visto fino ad ora e alla tua esperienza? “Penso che è una squadra forte ma c’è tanto da fare”.

Su cosa spinge di pù Baroni nelle scelte e nella preparazione della partita? “Noi abbiamo saputo solo ieri la formazione, dovresti chiedere a lui in base a cosa sceglie. Noi cerchiamo di stare sul pezzo, sono tante partite, non è sempre facile, una squadra che deve fare tre competizioni deve mantenere questo livello”.