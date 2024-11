Il campione del mondo per Inzaghi, Marotta fiuta il colpaccio

Possibile innesto a gennaio, l’Inter monitora la situazione e può regalare il grande nome al proprio tecnico

La sofferta vittoria contro il Venezia ha permesso all’Inter di accorciare il distacco con il Napoli in classifica e nel fine settimana a San Siro la sfida tra partenopei e nerazzurri sarà il big match della 12esima giornata di Serie A.

Adesso per i nerazzurri è tempo di pensare alla Champions League, ma nel frattempo si ragiona anche sul mercato. In vista della sessione di gennaio, Beppe Marotta starebbe ragionando su quelle che possono essere le migliori occasioni da regalare a Simone Inzaghi e in questo senso dall’Inghilterra rimbalza una voce che ha del clamoroso. L’Inter starebbe infatti sondando la situazione di Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea e campione del mondo con l’Argentina.

Inter, occhi su Enzo Fernandez: possibile rottura con il Chelsea

Il centrocampista ex Benfica è approdato a Londra subito a gennaio 2023, subito dopo il Mondiale, con i ‘Blues’ che hanno versato una cifra record: 121 milioni di euro.

Ora però il futuro del classe 2001 sembra essere intriso di diversi dubbi. Perché ultimamente Enzo Fernandez, che finora in stagione ha collezionato un solo assist (in Conference League) e nessuna rete, sembra aver perso il posto da titolare. Enzo Maresca, manager del Chelsea, ha fatto capire come la coppia di centrocampo composta da Moises Caicedo e Romeo Lavia garantisca maggiore equilibrio alla squadra e dunque l’argentino sembra essere finito indietro nelle gerarchie del tecnico italiano. Una situazione che non piace al calciatore, desideroso di giocarsi le proprie chances, ma non intenzionato a diventare un panchinaro.

Ecco quindi che il ‘Sun’ sottolinea come Inter e Barcellona starebbero monitorando con estrema attenzione la situazione legata al centrocampista cresciuto nel River Plate. Le prossime settimane potrebbero essere un fattore chiave: come detto Fernandez è determinato a riconquistare un posto da titolare, ma potrebbe forzare la mano per una cessione già a gennaio se dovessero arrivare ulteriori panchine. Certo, l’affare sembra essere quasi impossibile al momento. I costi dell’operazione sono altissimi e una netta separazione tra il Chelsea e il giocatore ancora non c’è. Fatto sta che i nerazzurri sono intenzionati a farsi trovare pronti se le cose dovessero cambiare.