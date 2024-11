DIRETTA Champions League, Real Madrid-Milan: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bernabeu’ tra i blancos di Ancelotti e i rossoneri di Fonseca in tempo reale

Il Milan fa visita al Real Madrid in terra spagnola nel big match del martedì valido per la quarta giornata del girone unico di Champions League. Una sfida che mette di fronte i due club più titolati di questa competizione che sarà diretta dall’arbitro sloveno Vincic.

Da un lato i rossoneri di Paulo Fonseca, che vengono dalla vittoria in Serie A nel derby lombardo contro il Monza non privo di polemiche arbitrali, sognano il colpaccio in trasferta per dare una svolta alla loro stagione. L’obiettivo è quello di fare risultato per dare continuità al successo sul Club Brugge e risalire la classifica che li vede attualmente fuori dalla zona playoff. Dall’altro lato i blancos del grande ex Carlo Ancelotti, che invece hanno saltato l’ultimo turno della Liga spagnola per la tragedia che ha colpito Valencia, puntano ad un’altra vittoria dopo quella in rimonta contro il Borussia Dortmund. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, oltre che in streaming su tablet, smartphone e pc sulla app di Now. Amichevoli a parte, l’ultimo precedente ufficiale tra queste due formazioni su questo campo risale alla fase a gironi della Champions di quattordici anni fa, allorché le Merengues si imposero con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Mesut Ozil. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Santiago Bernabeu’ tra Real Madrid e Milan live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Real Madrid-Milan

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Modric, Tchouaméni; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders, Musah; Pulisic, Morata, Leao. All. Fonseca

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Aston Villa punti 9, Liverpool 9, Manchester City 7, Monaco 7, Brest 7, Bayer Leverkusen 7, Inter 7, Sporting CP 7, Arsenal 7, Barcellona 6, Borussia Dortmund 6, Real Madrid 6, Benfica 6, Juventus 6, Lille 6, Feyenoord 6, Atalanta 5, Stoccarda 4, Paris Saint-Germain 4, Celtic 4, Sparta Praga 4, Dinamo Zagabria 4, Bayern Monaco 3, Girona 3, Milan 3, Club Brugge 3, Atletico Madrid 3, Psv Eindhoven 2, Bologna 1, Shakhtar Donetsk 1, Lipsia 0, Sturm Graz 0, Stella Rossa 0, Salisburgo 0, Young Boys 0, Slovan Bratislava 0.