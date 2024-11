Botta e risposta prima della Champions, è bufera sul giornalista: “Non ha rispetto”

Siparietto tra un giornalista e l’allenatore prima del match in Champions: l’insistenza del cronista ha fatto infuriare i tifosi sui social

La stagione calcistica europea ha appena superato il suo primo terzo, con 10-11 giornate andate già in archivio per il campionato e quasi quattro di in campo internazionale. Una prima parte comunque significativa, ma che non ha ancora definito totalmente determinate gerarchie. Ci sono diverse sorprese, qualche conferma. Succede in Serie A, succede anche in Premier. L’ultimo turno è stato favorevole al Liverpool, viste le sconfitte contemporanee di City e Arsenal che ha consetito ai Reds di salire in vetta a +2 su Guardiola. E al terzo posto c’è un incredibile Nottingham Forest, +1 sul Chelsea.

La squadra di Maresca ha pareggiato nel big match contro un Manchester United che ha cambiato di nuovo allenatore. Sabato in panchina c’era Ruud van Nistelrooy, ad interim dopo l’esonero di ten Hag e in attesa dell’arrivo di Amorim dallo Sporting, già ufficializzato. Proprio il tecnico portoghese stasera guiderà per l’ultima volta la sua squadra in casa (l’addio sabato in casa del Braga), contro i suoi futuri rivali cittadini, il Manchester City. Un curioso scherzo del destino. Ma intanto in Inghilterra sono già impazienti di vederlo all’opera, o anche solo di sentirlo parlare in inglese. Forse anche troppo, come dimostra il botta e risposta che ha infastidito anche i tifosi in conferenza stampa. Il giornalista di ‘Sky Sports UK’ Gary Cotterill, infatti, nella conferenza della vigilia chiede ad Amorim se sa che battendo il City potrà diventare un eroe per i tifosi delo United già prima di atterrare a Manchester. E soprattutto chiede al tecnico di rispondere in inglese. Con risposta negativa.

“Perché non parli in inglese?”, il giornalista incalza Amorim e i social si scatenano

“Sai cosa ci manca? Il tuo meraviglioso inglese. Possiamo avere una sola risposta in inglese?“, esordisce il giornalista in conferenza stampa. “Ci sarà tempo per sentirmi in inglese, ora siamo in Portogallo”, risponde Amorim. E Cotterill lo incalza: “Te lo ha chiesto lo United di non parlare in inglese?” “No, no, scusate”. Poi la domanda e di nuovo la richiesta di una risposta nella lingua di Albione: “Scusate, non posso parlare in inglese”. “Perché?” “Chiedo scusa”, e ancora “Perché?” insiste il giornalista. “Ai tifosi dello Sporting mancherò, devo parlare in portoghese”, replica ancora Amorim.

“Ma abbiamo sentito 25 minuti di portoghese, vogliamo 10 secondi in inglese”, continua Cotterill. Interviene definitivamente l’ufficio stampa con il tecnico che resta educatamente fermo sulla sua posizione: “Lo sentirete parlare inglese dalla prossima settimana (entrerà in carica allo United l’11 novembre, ndr)”. Ma il cronista non è convinto: “Per i tuoi nuovi tifosi è una doccia fredda”. Amorim si scusa ancora sorridendo e procede così a rispondere in portoghese. Un siparietto che non è piaciuto affatto ai tifosi sui social, di nessuna squadra. Non a caso i commenti sono stati tutti contro il giornalista, anche pesanti: “Atteggiamento disgustoso”, “Senza rispetto”, “Che problema ha? Amorim era a disagio”, “Un arrogante”. Insomma, di certo i due non hanno stretto amicizia anche se l’allenatore è rimasto gentile e sorridente nonostante l’insistenza del suo interlocutore.