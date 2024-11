Amorim rispedisce Zirkzee in Serie A: la scelta è stata già fatta

L’ex attaccante del Bologna potrebbe lasciare il Manchester United e tornare in Italia: l’assist arriva dal nuovo tecnico dei Red Devils

È stato uno degli uomini copertina del calciomercato estivo. Dopo la sua stagione da sogno al Bologna, trascinato anche con i suoi gol in Champions, Joshua Zirkzee è stato uno degli attaccanti più contesi.

Thiago Motta avrebbe voluto portarlo con sé alla Juventus, il Milan lo ha lungamente inseguito, ma alla fine a prevalere è stato il Manchester United. Il fascino (e i soldi) della Premier League hanno rappresentato una tentazione troppo forte per il centravanti olandese che però in Inghilterra non si è ancora ambientato.

L’inizio disastroso dei Red Devils ha trascinato giù anche Zirkzee che in quindici presente tra tutte le competizioni è riuscito a segnare un solo gol, accompagnato da due assist. Troppo poco per chi è costato oltre quaranta milioni di euro, così si è iniziato a parlare di un possibile addio a gennaio, magari in prestito, con la Serie A ovviamente destinazione preferita dal calciatore.

Amorim boccia Zirkzee: Juve e Milan ne possono approfittare

L’assist potrebbe arrivare da Amorim, da qualche giorno nominato nuovo allenatore del Manchester United. Il tecnico ha lasciato lo Sporting (dietro il pagamento della clausola) ed ora ha il compito di rilanciare i Red Devils che navigano a centro classifica.

Per riuscire a compiere questa missione, l’allenatore portoghese vuole fare affidamento sulle proprie idee e sui propri uomini. Le prime si basano anche sulla presenza di un centravanti fisico in mezzo all’attacco, cosa che non è Zirkzee. Ecco perché si parla di Gyokeres in ottica United, con lo svedese che andrebbe a prendere il posto proprio dell’ex Bologna.

A quel punto, il Manchester United aprirebbe le porte ad una cessione dell’olandese, una possibilità che rappresenterebbe un’occasione per Juventus e Milan. I bianconeri devono trovare un attaccante che possa far rifiatare Vlahovic, mentre i rossoneri fanno i conti con la scarsa vena realizzativa di Morata e Abraham. L’ipotesi quindi è percorribile, ma soltanto ad una condizione: che da Manchester arrivi il sì al prestito, l’unica formula che – salvo sorprese – alimenterebbe la pista per riportare Zirkzee in Serie A.