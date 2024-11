Thiago Motta, ancora l’ombra di Allegri: “Non fate disinformazione”

Nuova bufera Juventus con Sandro Sabatini che attacca sul paragone Motta-Allegri: “Non fate disinformazione”

Vittoria e crisi scacciata via per la Juventus. Thiago Motta ritrova la solidità difensiva e allontana le critiche dopo il successo in casa dell’Udinese.

Una vittoria che fa risalire i bianconeri a -4 dal Napoli primo in classifica e fa vedere con maggior fiducia il futuro. Per la Juve ora c’è la sfida al Lille in Champions, quindi il derby con il Torino prima della sosta del campionato. L’ideale sarebbe chiudere con altre due vittorie, in modo da godersi le due settimane dedicate alle nazionali con serenità e preparare al meglio il big match con il Milan che ci sarà alla ripresa.

Nonostante il ritorno alla vittoria, Thiago Motta continua a fare i conti con l’ombra di Allegri: il paragone con l’ex allenatore della Juventus è sempre presente nei dibattiti e anche questa volta non manca il confronto. In particolare a ‘Pressing’ Sandro Sabatini ha voluto rispondere a chi metteva in evidenza il fatto che l’attuale tecnico bianconero sta lavorando con molti infortunati, su tutti Bremer.

Juventus, Sabatini e il confronto Allegri-Motta: “Ne riparliamo tra 8 anni”

Il giornalista anche lo scorso anno è stato tra i più strenui difensori di Allegri e anche ieri sera è tornato a sposare la causa del tecnico toscano, ricordando i successi ottenuti nei suoi otto anni alla Juventus.

“Quando Giuntoli e Thiago Motta avranno vinto 5 scudetti, 5 coppe Italia, 4 supercoppe italiane e due finali di Champions come Allegri ci si ritrova. Quando dite che finalmente la Juve gioca bene, non è vero! L’ultima partita è Juventus-Atalanta, finale di coppa Italia, collocata nel mezzo tra l’Atalanta che disintegra la Roma di De Rossi e l’Atalanta che disintegra il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Nel mezzo l’Atalanta contro la Juve non tocca palla”.

Sabatini quindi continua e afferma: “Allegri sai quando ha sbagliato? La stagione in cui hanno comprato Bremer che ogni tanto lo faceva riposare, facendo giocare Bonucci e puntualmente perdeva. Questo è uno degli errori fatti di Allegri, perché ne ha fatti ed io l’ho sempre detto. Però non fate disinformazione, perché ora dite che manca Bremer: e quando mancava Pogba?”