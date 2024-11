Terremoto improvviso, dimissioni prima di Inter-Arsenal

Arrivano a sorpresa le dimissioni prima di Inter-Arsenal: terremoto nel club, ecco cosa sta succedendo

L’Inter accorcia in classifica sul Napoli: la sofferta vittoria contro il Venezia consente ai nerazzurri di portarsi soltanto ad un punto di distanza dalla capolista, con lo scontro diretto in programma domenica sera a San Siro.

Partita importante, ma anticipata da un altro big match che si giocherà sempre allo stadio Meazza: la squadra di Inzaghi, infatti, è attesa dalla sfida contro l’Arsenal in Champions League. Le due compagini si trovano appaiate in classifica a quota 7 punti e lo scontro diretto può rivelarsi fondamentale per riuscire a prendere un vantaggio in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale.

La sfida si preannuncia equilibrata, anche se i Gunners non stanno attraversando un buon momento di forma: appena un punto nelle ultime tre giornate di Premier League con le sconfitte contro Bournemouth e Newcastle inframmezzate dal pareggio contro il Liverpool. Un ruolino di marcia che preoccupa un po’, anche se in Europa la formazione di Arteta sta facendo bene: dopo il pareggio con l’Atalanta all’esordio, sono arrivate le vittorie importanti contro Paris Saint-Germain e Shakhtar Donetsk. Ora la sfida all’Inter con la vigilia animata però da un vero e proprio terremoto: le possibili dimissioni di Edu.

Inter-Arsenal, Edu verso le dimissioni: tutti i dettagli

Il direttore sportivo dei Gunners potrebbe lasciare il suo ruolo nei prossimi giorni, stando a quanto affermato dal ‘Daily Mail’. Il tabloid britannico parla di contatti negli ultimi giorni per definire l’addio del dirigente, uno degli artefici principali del corso che ha visto protagonista Arteta.

Portano la sua firma i colpi Martin Odegaard e Declan Rice ed è lui l’alleato del tecnico spagnolo nella sua esperienza londinese. Ora, stando alla fonte prima citata, l’ex calciatore avrebbe preso la decisione di lasciare l’Arsenal. Non si conoscono i motivi della rottura, anche se si parla di una possibile guerra di potere con la società che starebbe pensando ad un rimescolamento dei vertici.

L’annuncio non è ancora arrivato, ma si parla di novità che potrebbero arrivare nel giro di 24 ore. Di certo domani Arteta parlerà in conferenza stampa e inevitabilmente dovrà rispondere anche alle domande sul possibile addio di Edu.