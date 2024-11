Open Var, l’ammissione su Monza-Milan ed il ‘giallo’ Verona-Roma. Tutti gli episodi

Dall’ammissione su Monza-Milan al ‘giallo’ Verona-Roma. Tutti gli episodi del weekend di Serie A analizzati da Open Var

Consueto appuntamento con Open Var a DAZN dopo il posticipo della domenica sera andato in scena a San Siro tra Inter e Venezia e vinto con il risultato di 1-0 dai nerazzurri.

Il focus del weekend è sul discusso episodio di Monza-Milan, ovvero l’annullamento del gol di Dany Mota. A rappresentare l’AIA a DAZN c’è il componente della CAN Elenito Di Liberatore, che ammette: “Contatto leggero e l’arbitro ha deciso? Esattamente. Ci sono due errori, ma dal campo: il primo è che si tratta di un contatto leggero, da non sanzionare”.

“Poi c’è l’errore del timing – ha aggiunto Di Liberatore – se avessero sanzionato dove è occorso, si sarebbe parlato di un fallo sbagliato, quantomeno leggero, ma avendo dilatato il tempo, noi abbiamo costruito questa situazione. Il Var lì non può intervenire, è tagliato fuori dal fatto che un minimo di contatto c’era”. Ammesso, dunque, l’errore nel gol del momentaneo 1-0 dei padroni di casa annullato a Dany Mota.

Open Var, nessun audio sul gol del 2-1 del Verona contro la Roma

Nessun errore, invece, sul gol annullato a Davis in occasione di Udinese-Juventus. Arbitro e Var hanno sanzionato la spinta dell’attaccante su Gatti: “Anche qui hanno atteso in maniera corretta. Letto in modo coerente l’episodio”.

Nella nuova puntata di Open Var a Dazn mancano però gli audio degli arbitri e della sala Var per Hellas Verona-Roma. Nessun audio inedito, l’emittente ha infatti deciso di mandare soltanto le parole e la moviola di Luca Marelli. L’ex arbitro ha dichiarato che il discusso gol di Magnani era chiaramente da annullare per il fallo ai danni di N’Dicka.