Nuovo esonero in campionato: il ribaltone ora è UFFICIALE

Nuovo esonero in campionato dopo la sconfitta arrivata nel weekend. Il ribaltone è ora ufficiale, salta un’altra panchina in Italia

È andato in archivio un altro weekend piuttosto delicato sul fronte panchine. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, in particolare, sono ore decisive anche in casa Roma per il futuro di Ivan Juric.

Come anticipato dalla nostra redazione, dopo il clamoroso crollo di Firenze erano già spuntate le candidature dei vari Allegri, Mancini e Ranieri. I Friedkin sono al lavoro e nelle prossime ore prenderanno una decisione definitiva su Juric. Nel frattempo è saltata un’altra panchina in Serie B. Il Sudtirol, infatti, ha comunicato l’esonero di Federico Valente dopo la sconfitta arrivata nel weekend sul campo della sorpresa Cesena. Ben 7 sconfitte in 12 partite, 3 negli ultimi 4 match e una situazione di classifica sempre più preoccupante hanno portato alla decisione della società.

Il Sudtirol occupa ora la sedicesima posizione in classifica a 4 punti dall’ultimo posto del Frosinone, fermo a quota 9 punti. Stando alle prime indiscrezioni, il favorito per la panchina è ora Zaffaroni. Il club ha così deciso di cambiare subito in panchina, senza attendere la sosta per le Nazionali della prossima settimana.

Sudtirol, ufficiale l’esonero di Valente: il comunicato ufficiale della società

Questo il comunicato ufficiale della società cadetta: “FC Südtirol comunica di aver sollevato Federico Valente dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per il grande impegno, la dedizione costante, la professionalità e l’attaccamento ai colori biancorossi dimostrati in questi mesi”.

“A Federico Valente, persona di grandi valori morali, che ha incarnato fin dal primo momento i principi del club, vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del presidente Gerhard Comper e di tutta la società FC Südtirol. – conclude la nota della società – L’allenamento odierno sarà guidato dal viceallenatore Nicolò Cherubin. Sono in corso le valutazioni riguardo al nuovo responsabile tecnico della prima squadra, al cui termine sarà ufficializzata la nomina”. Il ribaltone in casa Sudtirol è ora ufficiale.