Roma, ore decisive per l’addio di Juric: le ultime su De Rossi, Ranieri, Allegri e Mancini – CM.IT

Ore bollenti a Trigoria per l’esonero di Juric. Ghisolfi è a Roma per definire il futuro della panchina giallorossa

Il ritorno di De Rossi, quello di Ranieri (anche nel ruolo di direttore tecnico) passando per l’ingaggio di Roberto Mancini e quello di Massimiliano Allegri. In queste ore a Roma circolano diverse opzioni e suggestioni per il post Juric che, dopo la disfatta di Firenze, è ad un passo dall’addio. Una importante rottura, percepita prima e dopo la sfida del Franchi. Anche il post partita è stato infatti molto nervoso: nello spogliatoio sono volate parole grosse, che hanno ritardato le interviste del tecnico.

Inevitabile quindi il pensiero di cambiare dopo lo scollamento con la squadra e il rapporto mai decollato con alcuni senatori, rimasti troppo legati a De Rossi, come raccontato anche nei giorni scorsi. E proprio il tema squadra resta centrale: ieri Cristante (sostituito dopo 30’ ) e Mancini (cambiato a fine primo tempo) non sono rientrati in panchina, nonostante il momento molto negativo della squadra. I due calciatori hanno finito di vedere la partita dentro lo spogliatoio, mentre la formazione giallorossa veniva surclassata dalla Fiorentina fino al 5-1 finale. Insomma, il momento è davvero negativo e anche per questo l’esonero del tecnico croato è un tema molto attuale nella settimana della doppia sfida contro il Torino e il Verona. “Sapete come è il calcio – le parole dell’ex granata a Dazn -. Rimango convinto che in questo periodo abbiamo fatto tante cose buone. Il resto lo decidono altri, io a dimettermi non penso: sento assolutamente la squadra dalla mia parte”.

Roma, addio Juric: il punto su Ranieri, De Rossi, Mancini e un mister x straniero

Ranieri fino a ieri notte non è stato contattato, ma il nome del tecnico romano anche nelle vesti di dirigente resta nell’aria e non va escluso per il suo forte legame con la città e per la sua esperienza. De Rossi si trova invece a New York dove, casualmente, si trovano anche i Friedkin. E invece Allegri? L’allenatore livornese è stato sondato prima della firma di Juric, ma non ha dato disponibilità. O meglio: all’epoca ha preferito aspettare per capire meglio anche le dinamiche interne al club. Ore decisive, quindi, con il ds Ghisolfi a Trigoria per definire le prossime mosse.