Moviola Serie A, il Var salva Inter e arbitro. Ammesso errore in Monza-Milan | VIDEO CM.IT

Moviola Serie A, tutti gli episodi dubbi dell’undicesima giornata di campionato: il Var salva Inter e arbitro. Ammesso anche l’errore in Monza-Milan

Da Inter-Venezia con il ‘caso’ Sverko ad Udinese-Juventus passando per Monza-Milan, Verona-Roma e tutti gli episodi più contestati del weekend di Serie A. Torna l’appuntamento del lunedì con l’esperto arbitrale di Calciomercato.it Maurizio Russo.

Sono numerosi gli episodi da moviola anche per l’undicesima giornata di Serie A. Il primo caso discusso è il gol di Dany Mota annullato al Monza, che ha fatto nuovamente infuriare Nesta nel post partita del match perso contro il Milan. Focus anche sugli episodi di Udinese-Juventus e soprattutto su due match di domenica, Verona-Roma e Inter-Venezia.

In particolare, stanno facendo piuttosto discutere il gol del momentaneo 2-1 convalidato all’Hellas Verona. L’episodio ha scatenato la rabbia di Juric dopo la partita: “C’è una gomitata netta di Magnani su N’Dicka, lo spacca. Non è un contatto leggero. È l’ennesimo danno nei confronti della Roma”. Nel posticipo di San Siro gli occhi dei moviolisti sono invece puntati sulla rete annullata a Sverko nell’ultima azione di Inter-Venezia.

Sanzionato il fallo di mano del calciatore del Venezia che era svettato sopra a Bisseck all’interno dell’area piccola dei nerazzurri. Il Var salva Inzaghi e l’Inter da una clamorosa beffa nel recupero. Nel frattempo, ad “Open Var” su DAZN, è già arrivata l’ammissione dell’AIA sul gol annullato a Dany Mota in Monza-Milan: la rete era regolare.

“Ci sono due errori. Il primo è perché si tratta di un contatto leggero, non è da sanzionare in campo. Il secondo errore è il timing, sarebbe stato opportuno sanzionare il fallo all’inizio dell’azione”, ha ammesso il componente della CAN Elenito Di Liberatore a Open Var. Nel video tutti gli episodi dubbi e da moviola dell’undicesima giornata di Serie A analizzati con il nostro esperto Maurizio Russo.