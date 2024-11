“Lo scudetto è un miracolo”: Giuntoli sotto accusa, attacco in diretta

Cristiano Giuntoli finisce sotto accusa anche dopo la vittoria della Juventus: le parole in diretta tv sono nette

Una vittoria non cancella le difficoltà riscontrate nelle ultime settimane. La Juventus ha rialzato la testa andando a imporsi sul campo dell’Udinese, realizzando due gol e mantenendo la porta inviolata, ma questo non ha avuto l’effetto di eliminare tutte le critiche fin qui ricevute dai bianconeri.

Qualche perplessità resta e serviranno altre prove per poter dire che la strada imboccata è quella giusta. Lille e derby i prossimi appuntamenti, quindi il Milan dopo la pausa del campionato per la Serie A. Una serie di incontri che daranno un’indicazione ancora più precisa di quel che potrà essere la stagione della squadra di Thiago Motta: potrà la Juventus lottare fino alla fine per lo scudetto e fare strada in Champions o dovrà accontentarsi di un piazzamento tra le prime quattro?

Un interrogativo che ha una risposta nelle parole pronunciate da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel corso della puntata di ‘Pressing’. Nel mirino del giornalista ci finisce anche Cristiano Giuntoli per il mercato fatto in estate.

Juventus, Zazzaroni: “Lo scudetto sarebbe un miracolo”

Altro che Juventus favorita, per Ivan Zazzaroni i bianconeri non hanno le carte in regola per portare a casa il titolo.

“La Juventus non è pronta a vincere lo scudetto – le sue parole in diretta – se vince lo scudetto è un miracolo, devono fare la statua a Thiago Motta. E a Giuntoli che ha fatto una squadra senza centravanti di riserva”. La frase tira in ballo il Football Director e la scelta di non acquistare in estate un’alternativa a Vlahovic, nonostante l’infortunio di Milik.

Ma non solo questo, sotto accusa anche un altro acquisto bianconero: “Ho scoperto oggi che Kalulu è Beckenbauer, non lo sapevo – l’ironia di Zazzaroni -. Pensavo fosse un difensore bravo, ma è arrivato lui e adesso diventa solidissima la difesa. Io non lo trovo un fenomeno, credo attraverserà momenti meno divertenti”. Infine, una considerazione su uno dei senatori della Juventus, quel Danilo che nelle ultime uscite ha commesso diversi errori: “In questo momento è sotto un treno”.