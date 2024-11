La Roma ha un grande talento che rischia di perdere a zero: credono sia il nuovo Rodri | CM.IT

Sergej Levak ha attirato l’attenzione di importanti club europei. Incontro in Spagna e possibile prima offerta contrattuale

Se il City Football Group ha messo gli occhi su di lui, allora il talento e le prospettive sono davvero enormi. La Roma rischia di perdere a zero Sergej Levak, visto che il contratto del diciottenne croato scade a giugno e, come appreso da Calciomercato.it, diversi club europei hanno messo gli occhi su di lui.

Il Girona ha in programma un incontro con papà e agente, per mostrare le strutture del club protagonista l’anno scorso di una stagione storica, e chissà presentare una prima bozza di offerta per il ragazzo cresciuto nell’Osijek e in giallorosso da quasi due anni.

Il club catalano è nella galassia del City Football Group, in sostanza è la squadra satellite del Manchester City seppur con una propria autonomia gestionale. Il trasferimento nella Liga potrebbe così garantirgli una vetrina altamente prestigiosa, nel complesso possibilità che qui in Italia, nella Capitale, farebbe fatica ad avere.

SERGEJ LEVAK

Nato il 3 maggio 2006

Ruolo: Centrocampista centrale

Piede preferito: destro

Altezza: 1.95m

Come appreso ulteriormente da CM.IT, gli spagnoli apprezzano così tanto il classe 2006 da considerarlo una sorta di ‘nuovo’ Rodri, fresco vincitore del Pallone d’Oro e pilastro guarda caso dei ‘Citizens’ di Guardiola, in relazione ai notevoli mezzi fisico-atletici (è alto 195 cm) e alle capacità tecniche del centrocampista della Primavera guidata da mister Falsini.

Roma, c’è la fila per Levak: in corsa anche il Bayern Monaco

La Roma ha ancora delle chance di rinnovo, ma la società dei Friedkin è chiamata ad agire in fretta. Già, perché il numero 8 della baby Roma ha attirato le attenzioni pure di squadre superiori al Girona, vedi il Bayern Monaco col quale il suo entourage vanta eccellenti rapporti.

All’inizio del nuovo anno potrebbe decidersì il futuro del diciottenne croato, che nella Roma ha giocato inizialmente con la formazione under 17 per passare poi all’Under 18 (10 gol in 22 presenze) e, infine, alla Primavera dal gennaio scorso, partecipando alla fase finale del campionato. A settembre ha debuttato nell’Under 19 della Croazia, con l’obiettivo Nazionale maggiore forse meno lontano di quello che si può pensare.