Kean al posto di Vlahovic: ecco il “bomberScudetto”

In casa Juventus continua a far discutere il rendimento altalenante di Dusan Vlahovic. Il serbo, spesso criticato, è stato accostato ad un ex bianconero

Nonostante un primo scorcio di stagione numericamente valido, Dusan Vlahovic continua ad essere spesso e volentieri il fulcro della discussione nel mondo Juventus. Il bomber serbo ha messo a referto otto gol complessivi, sei dei quali in campionato, eppure le critiche restano dietro l’angolo.

Non sono mancati errori e battute a vuoto per il numero 9 di Thiago Motta, intorno al quale si alzano costantemente polveroni ad ogni gol sbagliato o giocata errata. La continuità resta l’elemento principale che sembra mancare a Vlahovic, dal quale ambiente e tifosi si aspettano molto di più. Le stesse cifre del suo stipendio lasciano inevitabilmente alimentare le critiche nei suoi confronti soprattutto se paragonato a chi come Moise Kean la Juve l’ha lasciata in estate per rilanciarsi a Firenze.

5 gol e un assist in questa Serie A per l’attaccante viola, completamente rinato sotto la cura Palladino. Proprio il confronto tra Kean e Vlahovic torna di moda ad ogni rete dell’italiano. Sulla questione nei giorni scorsi si era espresso anche Massimo Orlando a ‘Toscana TV’: “Allegri mi aveva detto che Kean era più forte di Vlahovic. Sta dimostrando di essere letale e, da quando è alla Fiorentina, non ha sbagliato una partita”.

Juventus, i tifosi rimpiangono Kean: “Meglio di Vlahovic”

Kean è risultato proprio questa domenica nuovamente decisivo nella vittoria esterna della Fiorentina sul campo del Torino che proietta la truppa di Palladino davanti a quella di Motta.

L’ultima rete dell’attaccante italiano è stata il trampolino di rilancio giusto per alimentare la polemica e il confronto con Vlahovic sui social:

