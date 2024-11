Juventus, niente da fare per il derby: assenze pesantissime

L’infortunio rischia di costare carissimo in vista del derby della Mole tra Juventus e Torino: doppia assenza per la stracittadina di sabato sera all’Allianz Stadium

Il Torino cola a picco, tra la contestazione dei tifosi granata soprattutto verso il presidente Cairo dopo il nuovo scivolone casalingo contro la Fiorentina.

Dopo un inizio scoppiettante e il primo posto in classifica, il ‘Toro’ vive un momento di profonda crisi con cinque sconfitte maturate dai granata nelle ultime sei gare di campionato. La squadra allenata da Vanoli rischia di questo passo di essere invischiata in zona retrocessione e sabato sera arriva la partita dell’anno, visto che Ricci e compagni saranno di scena all’Allianz Stadium per il derby contro i cugini della Juventus. Al momento la posizione di Vanoli non è in bilico, anche se un altro ko rischierebbe di complicare la posizione dell’ex allenatore del Venezia.

Juventus-Torino, Adams verso il forfait per il derby della Mole. A rischio anche Nico Gonzalez

Momento complicato e ambiente che si è surriscaldato ulteriormente dopo l’ultima sconfitta contro la Fiorentina, con il Torino che proverà a invertire il trend nella tana della Juve.

Molto probabilmente senza Ché Adams, che su aggiungerebbe alla già dolorosissima assenza di capitan Zapata, fuori per il resto della stagione dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato nelle scorse settimane contro l’Inter. L’attaccante scozzese è stato costretto a fermarsi ieri dopo pochi minuti della sfida persa con la Fiorentina per un problema alla coscia sinistra. Adams nelle prossime ore si sottoporrà a tutti gli esami del caso, ma difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per la stracittadina della Mole contro la Juventus di sabato sera. In caso di lesione lo stop potrebbe essere ancora più lungo, con l’ex Southampton che rientrerebbe in ogni caso a fine novembre dopo la sosta delle nazionali.

Vanoli a questo punto, vista l’emergenza in attacco, opterebbe per il possibile lancio dal primo minuto del baby Njie in coppia con Sanabria nel derby dell’Allianz Stadium. La Juve e Thiago Motta rischiano invece di fare ancora a meno di Nico Gonzalez: l’argentino non ha ancora smaltito l’infortunio muscolare rimediato a Lipsia e potrebbe perciò saltare anche la sfida con il Torino.