L’attaccante finisce KO: a rischio per Juventus-Torino

Con impegni in rapida successione che daranno un volto ben preciso alla stagione delle due squadre, Juventus e Torino si sfideranno sabato prossimo alle 20.45

Dopo i soli due punti conquistati nelle ultime due giornate di campionato, la Juventus è tornata al successo contro l’Udinese, battendo i friulani con un rotondo 2-0. Tante le note positive per Thiago Motta, che ha ritrovato dai suoi quella solidità difensiva che ne aveva caratterizzato l’inizio di stagione. La prova del 9 per la ‘Vecchia Signora’, però, sarà rappresentata dai prossimi impegni ufficiali.

A cominciare da quello che vedrà Vlahovic e compagni sfidare il Lille di Jonathan David in una gara dal peso specifico non indifferente dopo il KO patito in extremis contro lo Stoccarda allo Stadium. A chiudere una settimana molto importante per la Juventus ci sarà più derby della Mole contro il Torino, in programmato sabato 9 novembre alle 20.45. Un confronto sempre speciale al quale Vanoli potrebbe presentarsi con qualche dubbio di formazione. Nel corso della sfida contro la Fiorentina – che sta viaggiando ancora sui binari dell’equilibrio – il tecnico granata è stato infatti costretto a sostituire Che Adams. Dopo aver provato a stringere i denti, l’attaccante granata è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un sospetto problema al flessori della coscia sinistra.

Adams sostituito in Torino-Fiorentina: a rischio per il derby della Mole

Vanoli è stato dunque obbligato a ‘giocarsi’ la prima sostituzione poco dopo il quarto d’ora di gioco. In realtà, già da qualche minuto Adams aveva avuto un conciliabolo con la panchina il che sta a significare come l’attaccante non si sentisse al top della forma.

Sostituito, Adams si è dunque immediatamente accomodato in panchina. Allo stato attuale della situazione, le sue condizioni andranno sicuramente valutate con attenzione: la sua assenza in vista di Juventus-Torino della prossima settimana è tutto tranne che un’ipotesi inverosimile. Come spesso accade in questo genere di situazioni, saranno gli esami strumentali di rito a sciogliere gli ultimi dubbi. Vi forniremo puntuali aggiornamenti sulla questione.