Doppia espulsione e niente Milan: caos all’Olimpico

Lazio-Cagliari, succede di tutto in meno di un minuto: doppio cartellino rosso e niente sfida contro i rossoneri

L’andamento e lo stato di forma delle due squadre avrebbero probabilmente fatto presagire una gara completamente diversa.

E un indizio era arrivato anche ad inizio partita, quando Dia ha siglato il gol del vantaggio su errore di Scuffet. Lazio-Cagliari però ha saputo sorprendere. Perché i sardi sono stati bravi a restare in partita e a raggiungere il pari con un gol fortunoso di Luvumbo. Ad un quarto d’ora dalla fine ecco però arrivare la svolta del match: prima il rigore fischiato in favore della Lazio per fallo di Zortea su Zaccagni, poi una clamorosa doppia espulsione sancita dall’arbitro Ayroldi.

Lazio-Cagliari, rosso a Mina e Adopo: niente Milan

Galeotto il contatto tra Mina e Castellanos sulla trequarti sarda. Palla in profondità per l’argentino, che si accascia a terra, colpito dal colombiano. Un duello animato nel corso dell’intera gara, con i due che in una circostanza, nel primo tempo, erano anche venuti a contatto testa a testa.

Ayroldi fischia fallo e ammonisce Mina. Per il difensore è il secondo cartellino e dunque rosso. Ma non è finita qua. Le proteste del Cagliari sono veementi e a farne le spese è Adopo, che applaude la decisione del direttore di gara. Ayroldi non lo perdona ed estrae un secondo cartellino giallo. Per il francese ex Atalanta, anche lui ammonito, è il secondo e dunque anche lui finisce anticipatamente negli spogliatoi. A quel punto si scatena la furia di Nicola e della panchina rossoblù, che finisce tutta in campo per protestare contro la decisione del direttore di gara. Ayroldi però è irremovibile e il Cagliari è quindi costretto a giocare il finale di partita in nove uomini contro undici.

Oltre al danno, la beffa. Nella sfida di sabato contro il Milan, in programma alle 18 nel capoluogo sardo, Nicola non potrà certamente contare né sul difensore colombiano né sul centrocampista transalpino. Una doppia assenza di rilievo per il tecnico, visto l’importante ruolo che i due giocatori rivestono nello scacchiere rossoblù.