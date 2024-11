“Comportamento inappropriato”: UFFICIALE arbitro sospeso

Colpo di scena in Australia dove un arbitro è incappato in una clamorosa gaffe che gli costerà cara. I provvedimenti da parte della federazione

Spesso abbiamo visto atleti incappare in errori di gioventù che hanno poi portato a provvedimenti più o meno importanti. Molto più raro è invece vedere un arbitro protagonista di una ingenuità che nel caso specifico gli costerà piuttosto cara.

È quanto accaduto a Leigh Haussen, fischietto dell’Australian Football League (AFL) che non dirigerà alcuna partita della prima giornata della prossima stagione che inizierà a marzo 2025, il tutto per un ‘comportamento inappropriato’. In queste ore il provvedimento è stato quindi annunciato dalla Federazione a causa di un motivo scatenato a dir poco incredibile.

Haussen infatti avrebbe indossato un costume da Osama bin Laden durante una festa in maschera di fine stagione che riuniva gli arbitri. Il tema della stessa festa, tenutasi nella sala privata di un ristorante di Melbourne, era “i personaggi degli anni 2000”.

L’AFL ha affermato che Haussen si è cambiato il costume sul posto ed “ha indossato una maschera solo per un breve periodo di tempo prima di toglierla”. La stessa Lega in una nota ufficiale ha dichiarato che la scelta del costume è stata “inappropriata, offensiva e di cattivo gusto” e che appunto il fischietto australiano non avrebbe arbitrato il primo turno della stagione di campionato AFL del 2025.

Clamoroso in Australia: un arbitro si traveste da Osama bin Laden ad una festa

“Mi dispiace. Ho commesso un errore di giudizio. Non ho mai voluto offendere nessuno”, ha dichiarato Haussen che secondo la Lega ha appunto collaborato anche alle indagini. Inoltre l’arbitro inizierà un lavoro educativo rivolgendosi al gruppo arbitrale al momento del rientro in campo per lavorare.

In merito alla questione, come evidenziato nella nota ufficiale dell’AFL, si è espresso anche Stephen McBurney, responsabile degli arbitri, che ha affermato che Haussen, nonostante abbia preso una decisione sbagliata, si sia assunto la responsabilità delle sue azioni: “Leigh è consapevole della natura inappropriata del suo costume. Ha riflettuto su quella scelta. Leigh è un membro stimato del gruppo arbitrale con un record immacolato sia durante la sua carriera arbitrale che da quando è stato promosso alla lista degli arbitri AFL nel 2017”.

Ed infine: “Sosterremo Leigh affinché torni ad arbitrare la squadra di football AFL dopo questa sospensione.”