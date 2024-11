Colpo di scena Leao, blitz infuocato: cifra choc per l’addio

Rafa Leao si allontana dal Milan, i rumours di mercato si intensificano: contatti per l’addio del portoghese, spuntano anche le cifre dell’affare

Il momento per il Milan è di quelli davvero delicati. I rossoneri, alle prese con un avvio di stagione al di sotto delle attese, devono necessariamente risalire la china, trovando quella continuità di rendimento che finora, per Fonseca e soci, è stata una vera e propria chimera. E fa parte integrante di questo periodo decisamente particolare la posizione di Rafa Leao, che nonostante le dichiarazioni apparentemente concilianti da parte del tecnico si fa sempre più traballante.

L’allenatore pare ormai entrato nell’ordine di idee di poter anche rinunciare al numero 10, se del caso, nonostante si parli del giocatore più talentuoso a disposizione in rosa. Il minutaggio di Leao scende e così cresce sempre più la curiosità per capire quali saranno gli sviluppi di questa vicenda nel medio e lungo periodo. Inevitabile che si parli di mercato e di un possibile addio dell’attaccante. Una eventualità che fino a poco tempo fa sembrava lontana, ma che adesso prende consistenza. Con un club che, sullo sfondo, inizia a muoversi concretamente.

Milan, il Barcellona fa sul serio per Leao: e i rossoneri abbassano il prezzo

Di estimatori per Leao ce ne sono, sebbene la sua altalenanza non deponga esattamente a suo favore. Chi potrebbe tornare a insistere, dopo aver già sondato il terreno tempo fa, è il Barcellona. Che nonostante una situazione economica non esattamente florida, sta cercando di fare le sue mosse per un acquisto che avrebbe di sicuro un certo peso.

‘Elnacional.cat’, testata catalana, ribadisce che ci sarebbero da tempo contatti in corso tra Deco, ds dei blaugrana, e l’agente di Leao, Jorge Mendes, uno che da sempre ha buoni rapporti con il Barça. Se lo spazio di Leao dovesse continuare a ridursi e il giocatore dovesse maturare l’idea di andar via, anche il Milan potrebbe iniziare a ridurre le proprie pretese. Fino a scendere a una valutazione di 60 milioni di euro.