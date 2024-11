Allegri batte Mancini: ritorno immediato in Serie A

Allegri è pronto a ripartire anche nel bel mezzo della stagione. Sfumato il Manchester United, ora c’è la panchina della big di Serie A

Massimiliano Allegri presto in Serie A. Almeno questa è la sua ‘speranza’, dopo aver forse accarezzato l’idea di un trasferimento all’estero. Precisamente a Manchester, sponda United, soltanto che ora vanno molto di moda i tecnici giovani. Quelli da ‘progetto’, anche se poi molti di loro durano come un battito di ciglia dimostrandosi inadeguati a certi livelli. Vedi ten Hag, profeta in Patria, in quell’Ajax che anni fa buttò fuori dalla Champions proprio la Juve di Allegri, poi dimostratosi non all’altezza a ‘Old Trafford’, con tutte le attenuanti del caso.

Per Allegri è sempre viva l’ipotesi Roma, come sostituto di un Juric sempre più vicino all’esonero. Come scritto stamane ieri sera da Calciomercato.it, dopo il ko in casa del Verona, il tecnico livornese “era stato sondato prima dell’avvento del croato”, ma l’ex bianconero “vuole che venga fatta chiarezza sulle dinamiche interne e infatti un mese e mezzo fa aveva preso tempo”.

A proposito di Roma e di Allegri, ai nostri fan su X abbiamo chiesto “Quale sarebbe la soluzione migliore per i giallorossi in caso di nuovo esonero?”. Ebbene, il sondaggio è stato largamente vinto proprio dal 57enne, dato che ha preso il 50% dei voti. Allegri ha battuto nettamente Ranieri, altro nome per la panchina romanista e il secondo più votato col 25,7%, e stracciato Roberto Mancini, terzo col 16,8%.

Fresco di divorzio (e maxi buonuscita) con l’Arabia, il ‘Mancio’ è un altro candidato al dopo Juric. A CM.IT risulta che l’ex CT “è sempre stato affascinato dall’idea di allenare nella Capitale – stavolta sponda giallorossa, ndr – e vedrebbe con favore un ritorno in Serie A dopo l’esperienza saudita”.

Roma, occhio al ‘Mister X’ per il post Juric: spunta Paulo Sousa

“Da non escludere, infine, un profilo e un ‘Mister X’ straniero per la panchina giallorossa”, abbiamo concluso il nostro punto sulla Roma e il possibile post Juric. In tal senso occhio al nome di Paulo Sousa, rappresentato da agenti in ottimi rapporti con la società capitolina.

54 anni compiuti ad agosto, Paulo Sousa non è però disoccupato a differenza di Allegri, Mancini e Ranieri. Da quattro mesi allena negli Emirati Arabia, nella fattispecie lo Shabab Al-Ahli. Per la Roma, però, proverebbe senz’altro a liberarsi: nel suo contratto ci sarebbe un clausola. Paulo Sousa ha già lavorato in Serie A sulle panchine di Fiorentina e Salernitana.