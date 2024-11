Via a gennaio, Juve e Milan avvisate: c’è un grande ostacolo

Una riserva di lusso in uscita a gennaio: c’è un ostacolo non indifferente per Milan e Juventus

Mancano due mesi all’inizio della sessione invernale di calciomercato, ma occhio ai possibili movimenti dei grandi club europei.

C’è ancora da attendere circa due mesi per l’inizio della sessione invernale di calciomercato, ma i grandi club italiani ed europei stanno già lavorando sotto traccia in vista della finestra invernale di trasferimenti. Tra movimenti in entrata e in uscita, non mancheranno le sorprese. Soprattutto per quei giocatori ai margini dei piani delle rispettive società, vuoi per motivi tecnici ma in alcuni casi anche – e soprattutto – di natura economica.

È il caso, ad esempio, di Leon Goretzka. Centrocampista tedesco classe ’95, veste la maglia del Bayern Monaco dal 2018 quando la società bavarese lo prelevò dallo Schalke 04 a titolo gratuito. In questi anni il giocatore nativo di Bochum ha rappresentato un elemento importante della società bavarese, arrivando a totalizzare ben 229 gettoni di presenza, con 41 gol e 46 assist realizzati, contribuendo alla vittoria di numerosi titoli, in particolar modo una Champions League (stagione 2019/2020), cinque campionati tedeschi, due Coppe di Germania, una supercoppa europea e due supercoppe di Germania.

Calciomercato Juventus e Milan: che ostacolo per Goretzka

Accostato a Juventus, Milan e anche Napoli in passato, ora Leon Goretzka potrebbe lasciare il Bayern Monaco: il giocatore classe ’95 ha un contratto fino al 30 giugno 2026 con il club bavarese e percepisce un ingaggio da 13 milioni di euro a stagione.

Un esborso economico non indifferente, soprattutto se si considera il fatto che in questo stagione Leon Goretzka ha perso posizioni nelle gerarchie del tecnico Vincent Kompany che di recente lo ha schierato da difensore centrale.

In questa stagione, infatti, l’ex Bochum e Schalke 04 ha racimolato appena otto gettoni di presenza tra campionato e coppe per un totale di soli 134 minuti trascorsi in campo (realizzando anche un gol in Champions League nel 9-2 inflitto alla Dinamo Zagabria).

Al netto dell’indiscutibile valore del giocatore, la società sarebbe orientata a cedere Leon Goretzka, magari già a gennaio come riportato dalla Bild. Una interessante opportunità di mercato per Juventus e Milan, che però potrebbero essere frenate proprio dal motivo che spinge il giocatore lontano dalla Baviera, ovvero il suo maxi ingaggio da 13 milioni di euro a stagione e che con i bonus può arrivare addirittura a 17 milioni.