Juventus, ritorno sempre più lontano: al Barcellona per 38 milioni

Sempre più lontano dalla Juventus un vecchio pallino di Giuntoli: il Barcellona fa sul serio per l’ex stella della Serie A

Titolare con la Spagna campione d’Europa, riserva di lusso invece al Paris Saint-Germain. Questa la situazione, un po’ paradossale, di Fabian Ruiz in questa prima parte di stagione.

L’ex centrocampista del Napoli resta uno dei perni delle ‘Furie Rosse’ dopo il trionfo in Germania, mentre sta trovando poco spazio nel PSG con il connazionale Luis Enrique. L’acquisto dal Benfica di Joao Neves, pagato 70 milioni di euro, ha cambiato le gerarchie nella mediana del club campione di Francia e a farne le spese per il momento è Fabian Ruiz. Logico, se la situazione non dovesse cambiare, che lo spagnolo si guardi attorno già a gennaio per un cambio di maglia e per cercare altrove maggiore minutaggio.

Calciomercato Juventus, il Barcellona fa sul serio per Fabian Ruiz

Le pretendenti certamente non mancano a Fabian Ruiz, al quale si era avvicinato anche il mentore Giuntoli prima di virare su altri obiettivi per il centrocampo della Juventus.

Sul 28enne giocatore – come rivela ‘Diario Sport’ – adesso è forte l’interesse del Barcellona, a caccia di un profilo di livello in mezzo al campo considerando le frizioni con De Jong e la possibile partenza dell’olandese. Fabian fa parte della lista del Ds Deco e del patron Laporta insieme ai due tedeschi Kimmich e Goretzka e ha un contratto in scadenza nel 2027 con il Paris Saint-Germain. Nonostante le panchine con Luis Enrique, servirà un’offerta importante da almeno 37-38 milioni di euro per strappare il sì dei parigini, con il giocatore che si è rilanciato nell’ultimo Europeo vinto con la Spagna.