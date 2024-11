PAGELLE E TABELLINO VERONA-ROMA 3-2: Zalewski, ci risiamo. Notte fonda per Juric

Pagelle e tabellino di Verona-Roma, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

VERONA

Montipò 6

Daniliuc 6. Dall’86’ Faraoni sv

Coppola 6

Magnani 6,5

Bradaric 6

Duda 7

Serdar 6,5. Dall’87’ Dani Silva

Suslov 7. Dal 77′ Livramento 6,5

Kastanos 5,5. Dal 62′ Harroui 6,5

Lazovic 6

Tengstedt 6,5. Dal 62′ Mosquera 6

Allenatore: Zanetti 7

ROMA

Svilar 6

Mancini 6

N’Dicka 5,5

Angelino 5,5

Celik 5,5

Le Fée 6. Dal 66′ Cristante 5,5

Koné 6,5. Dall’81’ Paredes sv

FLOP Zalewski 5: paradossalmente a livello tecnico gioca una partita anche accettabile, salta l’uomo, va sul fondo, mette l’assist per Soulé. Ma poi gli errori cancellano tutto, sul gol annullato parte troppo presto, spara in aria un’altra conclusione e poi l’ennesima follia dopo l’Inter. Dal 66′ El Shaarawy 5,5

Soulé 6,5. Dal 66′ Dybala 6

Pellegrini 5

Dovbyk 6,5. Dal 74′ Baldanzi 5,5

FLOP Allenatore: Juric 5: la Roma gioca pure una partita di discreto livello, meriterebbe la vittoria per l’atteggiamento e le tante azioni costruite, le buone trame offensive, un po’ di sfortuna, qualche decisione dubbia a livello arbitrale. Ma il risultato è che non si segna quanto si dovrebbe, almeno quanto servirebbe per vincere o almeno non perdere. E si continua a prendere gol. I cambi disinnescano quasi completamente la Roma, tra Cristante e Paredes che tolgono prima qualità e poi soprattutto velocità senza Kone in entrambe le fasi. E infatti arriva puntuale il gol di Harroui, con tre uomini attorno a lui senza opposizione. È notte fonda.

ARBITRO: Marcenaro 5

Il tabellino di Verona-Roma

Marcatori: 13′ Tengstedt (V), 28′ Soulé (R), 34′ Magnani (V), 53′ Dovbyk (R), 88′ Harroui (V)

Ammoniti: Suslov (V), Zanetti (V), Kone (R), Magnani (V)

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Magnani, Bradaric; Duda, Serdar; Suslov (77′ Livramento), Kastanos (62′ Harroui), Lazovic; Tengstedt (62′ Mosquera).

A disposizione: Berardi, Perilli, Sarr, Ghilardi, Livramento, Kastanos, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Lambourde, Cisse, Corradi. Allenatore: Zanetti

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Le Fée (66′ Cristante), Koné (81′ Paredes), Zalewski (66′ El Shaarawy); Soulé (66′ Dybala), Pellegrini; Dovbyk (74′ Baldanzi).

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Abdulhamid, Sangaré, Pisilli, Dahl, Paredes, Shomurodov.

Allenatore: Juric

ARBITRO: Marcenaro di Genova. ASSISTENTI: Meli-Alassio. IV UFFICIALE: Marchetti. VAR: Pairetto. ASS. VAR: Maresca.