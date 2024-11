Napoli, Lukaku flop: proposto l’affare clamoroso

Napoli, sentenza immediata su Lukaku: ecco cosa è successo, hanno già perso la pazienza

Primo tempo autorevole dell’Atalanta, che trascinata da un Lookman in versione trascinatore, ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio di due gol a zero contro il Napoli. Tante le buone notizie per gli orobici, che dopo aver contenuto l’approccio ‘corposo’ dei padroni di casa hanno progressivamente preso le misure, trovando la via per battere Meret in due circostanze. Rispetto alle ultime uscite di campionato, la compagine di Conte ha faticato e non poco a trovare quella verticalità grazie alla quale è stata capace di esaltarsi in questo primo scorcio di stagione.

Pur creando i presupposti per andare a segno soprattutto con il palo di McTominay e l’occasione capitata sui piedi di Anguissa, gli Azzurri non hanno convinto dalla cintola in su. In particolare, a calamitare non poche critiche è stata soprattutto la prestazione di Romelu Lukaku. Marcato con attenzione da Hien che gli sta facendo mancare gli appoggi, il bomber belga non ha convinto. Pur apprezzabile nel lavoro spalle alla porta, Lukaku fino a questo momento non è riuscito a prendersi la squadra sulla spalle, sciupando anche un’occasione clamorosa da buona posizione. Come prevedibile, non sono pochi i tifosi che stanno esternando qualche perplessità sulla tenuta ‘ Big Rom’, molto ben marcato da Hien e spesso fuori dal gioco. Ecco una carrellata di commenti a riguardo:

Evidenziate tutte le lacune di questa squadra Politano

Lukaku

Olivera — Gennaro Togna (@gtogna) November 3, 2024

Fonseca e Pavlovic devono guardare Napoli – Atalanta per capire come difendere contro il Napoli e Lukaku — IlMilanista (@EriErvinsadiku) November 3, 2024

Lukaku e Kvara assenti ingiustificati — il pur bravo Daniele il Cagacazzo (@Napolicampion4) November 3, 2024

Lukaku quando non è in palla è deleterio come pochi altri — DON’T LUKEBAKIO IN ANGER (@DerCommissario) November 3, 2024

Alla fine della partita, un qualsiasi raccattapalle a bordo campo ha toccato più palloni di #Lukaku.#NapoliAtalanta #SerieAEniLive — DroiteBlog (@DroiteBlog) November 3, 2024

Ma perché lukaku non si muove non capisco — Dodô (@IntoDust777) November 3, 2024