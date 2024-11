DIRETTA Serie A, Napoli-Atalanta 0-1: palo di McTominay! – LIVE

Il programma domenicale dell’undicesima giornata di Serie A si apre con Napoli-Atalanta: Calciomercato.it la seguirà in tempo reale

Dopo la vittoria in trasferta contro il Milan, il Napoli affronta un altro scontro diretto per i piani alti della classifica, ospitando la lanciatissima Atalanta. Un lunch match molto interessante che apre il cartellone domenicale dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Ancora privo di Stanislav Lobotka, Antonio Conte potrà comunque contare sulla rosa quasi al completo. Reduce da sei vittorie consecutive tra tutte le competizioni e da una serie di ben dieci risultati utili, la squadra partenopea dovrà vedersela contro una delle squadre italiane più in forma.

Tra campionato e Champions League, infatti, l’undici allenato da Gian Piero Gasperini non perde da sette partite, dalla sorprendente sconfitta interna per 2-3 contro il Como. Miglior attacco del campionato, gli orobici oggi affronteranno un banco di prova importante, sfidando la miglior difesa del torneo, con appena cinque gol subiti in totale. Per quanto riguarda l’aspetto statistico, tra Serie A e Coppa Italia le ultime cinque sfide giocate in Campania sono all’insegna dell’equilibrio, con due vittorie a testa e un pareggio. Calciomercato.it seguirà il match dello “Stadio Diego Armando Maradona” in tempo reale.

Formazioni Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Inter 21 e Juventus** 21, Atalanta, Lazio e Fiorentina 19, Milan* 17 Udinese 16**, Bologna** 15, Torino 14, Roma 13, Bologna* 12, Empoli 11, Como, Cagliari, Parma e Verona 9, Monza**, Venezia e Lecce** 8, Genoa 6.

*una partita da recuperare

** una partita in più