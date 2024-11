Dalla Capitale alla Juve, rottura definitiva: sì al prestito

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti sul futuro di un calciatore accostato in tempi e in modi diversi alla Juventus. Come cambiano le carte in tavola

Reduce dallo scialbo pareggio casalingo contro il Parma, la Juventus ha ripreso la marcia in campionato, battendo l’Udinese con un rotondo 0-2 che ha permesso ai bianconeri di ottenere tre punti di vitale importanza. Rispetto alle ultime uscite di campionato, la ‘Vecchia Signora’ è riuscita a tenere la porta inviolata, disputando una buona prestazione sotto tanti punti di vista.

Intervistato nel pre partita della sfida di Udine, Cristiano Giuntoli – inoltre – ha fornito un’importante chiave di lettura in merito a quelle che potrebbero essere le prossime mosse di mercato della Juventus. A cominciare dall’acquisto di un sostituto di Bremer, ma non solo. A tenere banco in casa bianconera continua ad esserci anche la questione legata al vice Vlahovic. L’attaccante serbo – chiamato agli straordinari in un inizio di stagione dai più volti – ha fatto storcere il naso ai suoi tifosi per alcuni gravi errori sottoporta. Nonostante un inizio di stagione comunque impattante da un punto di vista realizzativo, l’ex attaccante della Fiorentina non sembra aver ancora fatto quel salto di qualità da tempo atteso. Il tutto senza trascurare la questione rinnovo, visto che le trattative per l’eventuale prolungamento non hanno ancora portato alla fumata bianca. Nell’immediato, però, Giuntoli potrebbe sfruttare il mercato di gennaio per regalare a Thiago Motta un altro innesto in attacco, in grado di interscambiarsi con Vlahovic.

Calciomercato Juventus, il Psg apre al prestito di Kolo Muani

Proprio in questo orizzonte vanno inserite le ultime indiscrezioni riferite a Randal Kolo Muani. Come evidenziato da l’Equipe in tempi non sospetti, l’attaccante francese non è considerato incedibile da parte del Psg e a fronte di un’offerta giudicata congrua dai transalpini, potrebbe fare le valigie già a gennaio.

Gli ultimi dettagli posti in luce da Sky.de hanno contribuito a rincarare la dose. Stando alle ultime dalla Germania, infatti, il trasferimento di Kolo Muani a gennaio sembrerebbe configurarsi come qualcosa di più di una semplice indiscrezioni. Sia il Psg che il club francese, infatti, sarebbero aperti ad una soluzione che permetta all’attaccante di giocare con continuità. Da qui i sondaggi esplorativi effettuati soprattutto in Premier League, che stanno spingendo per intavolare la trattativa in prestito con diritto di riscatto. La Juve osserva, sorniona: staremo a vedere cosa succederà.