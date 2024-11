Attacco Milan, hanno scelto il nuovo bomber: è già in città

Il Milan non trova gol da Abraham e Morata, servono soluzioni urgenti: la scelta per invertire la rotta per i rossoneri

Pur soffrendo notevolmente e in particolare nel primo tempo, in cui il Monza ha avuto una grande mole di occasioni da gol, il Milan è riuscito a prevalere nel derby brianzolo e portare a casa tre punti pesanti per ripartire. Una prestazione non scintillante da parte dei rossoneri, che intanto però prendono un po’ di ossigeno e provano a preparare con maggiore convinzione e fiducia i prossimi appuntamenti.

E’ servito un gol di Reijnders per vincere la partita, al termine di una ripartenza efficace. Il contributo di centrocampisti ed esterni, in questa fase, si sta rivelando preziosissimo per Paulo Fonseca, che non riesce a far decollare in maniera definitiva la sua squadra e soprattutto a trovare un contributo realizzativo apprezzabile da parte delle prime punte.

Una sola rete in campionato per Tammy Abraham, due per Alvaro Morata. Ci si aspettava, oggettivamente, molto di più da due centravanti comunque abituati a segnare in maniera discreta nella propria carriera. E a questo punto iniziano le riflessioni sulle mosse eventuali da compiere sul mercato a gennaio e che potrebbero riguardare anche la prima linea. Ma c’è già una decisione che potrebbe essere presa nell’immediato.

Milan, la mossa della svolta si chiama Camarda

Nonostante la giovanissima età, scalpita Francesco Camarda. Che vuole guadagnarsi minutaggio e dare il suo contributo. Avendo già dimostrato di potersi far trovare pronto, come testimoniato dal gol che aveva segnato, poi annullato dal Var, in Champions League contro il Bruges.

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti, tramite il classico sondaggio su ‘X’, quale sarebbe la mossa più giusta da fare per il club milanista in vista del mercato di gennaio. A sorpresa, in tanti, il 51,7% dei votanti, hanno suggerito di puntare maggiormente su Camarda, invece che su acquisti come Gabriel Jesus, Jonathan David e Lorenzo Lucca.