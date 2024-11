Ansia Inzaghi: scatta l’allarme prima di Champions e Napoli

Scatta l’allarme per Simone Inzaghi e l’Inter prima di Champions e Napoli. Problemi fisici per un titolarissimo nerazzurro

Il Var salva l’Inter. I nerazzurri vincono di misura contro il Venezia con il brivido finale. Nell’ultima azione del match, infatti, è stato annullato dal Var il gol del pareggio di Sverko.

Decide Lautaro Martinez che dopo Empoli si sblocca anche a San Siro. L’unica nota negativa per Simone Inzaghi, in vista di Champions League e Napoli, è il cambio forzato di Alessandro Bastoni. Durante la ripresa contro il Venezia, infatti, il difensore nerazzurro è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema alla gamba.

Al minuto 70 del secondo tempo, il giocatore ha lasciato il campo per far posto a Bisseck. Dalla dinamica dell’infortunio sembra trattarsi di un problema alla gamba per il difensore dell’Inter.

Inter-Venezia, problemi per Bastoni: le sue condizioni

Inzaghi e l’Inter in ansia dunque prima delle due super sfide contro Arsenal e Napoli. Si attendono ora i primi aggiornamenti sulle condizioni di Bastoni.

Nelle prossime ore sono infatti attesi aggiornamenti sulle condizioni di Bastoni. Da capire se saranno necessari anche gli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio ed eventuali tempi di recupero per il giocatore. Mercoledì c’è l’Arsenal di Arteta, mentre domenica prossima sempre a San Siro arriverà la capolista Napoli.