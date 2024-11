Comunicato UFFICIALE, ci risiamo: rinviata la partita di campionato

A tenere banco in questi giorni sono soprattutto le pessime condizioni meteorologiche che stanno continuando a creare danni in Italia e nel resto d’Europa. Match rinviato

Archiviata la settimana che ha portato al rinvio di Bologna-Milan, il campionato di Serie A continua ad essere al centro di vibranti polemiche. Le particolari condizioni atmosferiche del centro e del nord Italia – sebbene nelle ultime ore non abbiano portati a provvedimenti degni di nota per le categorie professionistiche superiori, continuano ad essere sotto stretta osservazione. Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica per le gravi conseguenze arrecate dal maltempo, però, è stata soprattutto la Spagna.

Oltre a quanto sta succedendo a Valencia, a finire nel mirino delle autorità competenti è stata anche la provincia di Almeria. A causa delle piogge torrenziali che nelle ultime ore si stanno abbattendo sulla città andalusa, è stato infatti concordato il rinvio di Almeria-Cordoba, match valido per la seconda divisione spagnola che si sarebbe dovuta disputare nel corso di questo pomeriggio alle 16.15. Il condizionale passato è d’obbligo visto che, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l’Almeria ha reso noto il rinvio del match a data da destinarsi.

Caos maltempo in Spagna, UFFICIALE: rinviata Almeria-Cordoba

Per ridurre al minimo le conseguenze arrecate da eventuali inondazioni e straripamento dei canali, considerata la particolare situazione logistica nella quale avrebbe dovuto tenersi il match, la Liga e la Federazione spagnola hanno optato dunque per il rinvio di Almeria-Cordoba. Di seguito il comunicato ufficiale che, di fatto, ha spiegato con accuratezza i motivi che hanno spinto a prendere la decisione sopra citata:

“A causa dell’allarme rosso decretato nella provincia di Almería a causa di piogge torrenziali con rischio di inondazioni e straripamento dei canali e tenendo conto che numerosi tifosi si recano allo stato passando da questi punti per andare allo stadio, la Liga e la RFEF hanno concordato il rinvio di Almería-Cordoba, match previsto questo pomeriggio. L’UD Almeria insiste nell’avvertire i cittadini di tutta la provincia a prendere le precauzioni estreme, seguendo le raccomandazioni degli esperti”.