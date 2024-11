“Vlahovic è scarso”, ultima chiamata: bufera e bomber spalle al muro

La Juventus e Dusan Vlahovic a caccia di riscatto, ma la pazienza sta finendo: il serbo viene attaccato duramente ancora una volta nell’ambiente bianconero

Ancora una volta, grandi attese per la Juventus e per Dusan Vlahovic, che il club bianconero e l’attaccante stanno rispettando soltanto in parte. Sprazzi molto positivi ma anche una certa distanza che si è già creata dalla vetta e da provare a ricucire, soprattutto con i gol del serbo, uno dei giocatori chiamati a fare la differenza.

Nonostante numeri da non disprezzare, però, Vlahovic riesce ad accendersi soltanto a momenti. E il dibattito su di lui prosegue. Includendo anche i discorsi di mercato. Il sostituto di Vlahovic potrebbe essere David, se non arrivasse il rinnovo di contratto. Nel mentre, però, il numero 9 è chiamato a caricarsi sulle spalle l’attacco e le ambizioni della squadra. In un clima non proprio ideale.

Vlahovic sotto assedio, sui social tutti contro di lui

Sui social, nuovamente, la battaglia d’opinione fa sì che il giocatore non venga esattamente apprezzato. Più che altro per le grandi aspettative riposte in lui, a cui tra alti e bassi non sta corrispondendo con esattezza.

Sono tanti i commenti abbastanza impietosi nei suoi confronti. Nella tifoseria, una frangia sempre più ampia ritiene che non sia il giocatore che faccia al caso di una Juventus che ambisca a tornare grande. Ecco una carrellata di messaggi apparsi su ‘X’ in queste ore:

Al posto di #Vlahovic anche il cugino sfigato di #David sarebbe un upgrade — 74DEM (@74_DEM_) November 2, 2024

Lo Scarsone #Vlahovic che Non Segna neanche a Porta Vuota (come con Cagliari e Parma), e quando Stoppa il Pallone gli schizza sempre a 5 mt, Gioca❓🤣🤣🤣 — Loriano Ragni. (@LorianoRagni) November 2, 2024

#Vlahovic è uno dei peggiori bidoni che abbiano vestito la maglia della #Juventus, considerato costo del cartellino e ingaggio. Forse il peggiore in assoluto. — 74DEM (@74_DEM_) November 2, 2024

Chiunque è meglio di vlahovic — Pietro ♎️ (@Pietro1775276) November 2, 2024

La juve di oggi è talmente scarsa e ridicola che potrebbe perderla trquillamente questa gara di udine avendo quello scaldabagno di vlahovic in attacco ….Cmq è una gara tra due squadre scarse in ugual misura — AZZURRO (@ENZO3450234075) November 2, 2024