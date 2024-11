Un attaccante per Raspadori, lo scambio toglie di mezzo la Juventus

Lo scambio con Raspadori potrebbe offrire un altro attaccante al Napoli, togliendo di mezzo la Juventus che è sul calciatore azzurro

È l’attaccante meno utilizzato da Antonio Conte. Da quando Lukaku si è preso la maglia da titolare, per Giacomo Raspadori c’è stato spazio soltanto in coppa Italia ed in pochi (e bravissimi) scampoli di partita in campionato.

Una situazione anche peggiore di quelle vissute dall’attaccante nei primi due anni al Napoli, quando aveva comunque trovato più spazio. Ora, invece, è finito dietro nelle gerarchie anche a Simeone ed è inevitabile che il suo nome figuri tra quelli che a gennaio potrebbe cambiare maglia. Per lui si è parlato anche della Juventus, squadra che ha la necessità di intervenire in attacco per trovare un’alternativa a Vlahovic, costretto agli straordinari per l’assenza di Milik.

Ma il suo futuro potrebbe anche non essere in bianconero ed essere lontano dall’Italia con destinazione Premier League. A suggerire un possibile scambio è Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli.

Napoli, Rashford in e Raspadori out: la suggestione di Marino

L’ex direttore generale azzurro è intervenuto a ‘Radio Marte’ dicendo la sua sull’ipotesi di uno scambio con Rashford, calciatore in uscita dal Manchester United e accostato anche al Napoli nelle ultime settimane.

Per lui lo scambio è assolutamente fattibile: “Via Raspadori per Rashford? È un’operazione che vedrei bene. Simeone merita di giocare di più e si guadagna gli spazi che può, Raspadori deve crescere. Cedere una punta di valore può creare la possibilità di avviare trattative in ruoli dove c’è meno competitività. Vedrei bene Rashford e un acquisto in difesa”.

L’attaccante inglese in questa stagione con ten Hag ha trovato spazio, senza però mai incidere. Resta da vedere quel che riuscirà a fare ora che sulla panchina del Manchester United è arrivato Amorim e quel che succederà a gennaio quando il tecnico portoghese potrebbe volere qualche calciatore avuto allo Sporting per dare in maniera più chiara e decisa la sua impronta. A quel punto Rashford potrebbe davvero finire sul mercato, anche se per ingaggio e ruolo l’ipotesi Napoli appare poco probabile.