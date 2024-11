Thiago Motta gongola e ‘stuzzica’ già il Lille: “Un giorno in più di riposo”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Thiago Motta ha toccato diversi temi nella consueta intervista post partita. Ecco quanto evidenziato dal tecnico della Juventus

Mettendo subito in ghiaccio la partita, la Juventus è riuscita ad incamerare tre punti di vitale importanza per la propria classifica, stendendo l’Udinese con un rotondo 0-2. Tante le note positive per Thiago Motta, a cominciare dalla ritrovata solidità difensiva dopo i sei gol subiti nelle ultime due uscite di campionato contro Inter e Parma. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico della Juventus si è infatti mostrato molto soddisfatto per i tre punti ottenuti e per i segnali mostrati dalla sua squadra. Ecco le sue parole:

VITTORIA DA SQUADRA – “Abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi. Nel primo tempo si poteva costruire di più perché l’Udinese ci lasciava la prima costruzione; nel secondo tempo dopo lo 0-2 è normale che una squadra come l’Udinese viene fuori. Abbiamo saputo compattarci e contrattaccare: è chiaro che nel secondo tempo avremmo potuto alternare il gioco lungo e il gioco in modo diverso. Ad ogni modo abbiamo meritato questa vittoria”.

YILDIZ FALSO NOVE – “Nei momenti della gara la cosa importante è avere diversità in termini di scelte. Oggi l’Udinese veniva ad attaccare con tanti calciatori, era normale che si scoprisse un po’ dietro. Abbiamo Kenan che è veloce mentre Koopmeiners dà fastidio ai difensori”.

THURAM – “La sua prestazione mi è piaciuta molto. Ha abbinato attenzione in fase difensiva a grande qualità in attacco; ha questa caratteristica, stiamo parlando di un ragazzo molto interessante che oggi si è reso protagonista di un’ottima prova”.

VICE VLAHOVIC O SOSTITUTO DI BREMER? – “Nel momento in cui arriverà il momento giusto, faremo la cosa migliore per la squadra. Oggi dobbiamo approfittare di questo successo: martedì abbiamo già la Champions contro il Lille che ha avuto un giorno in più per recuperare. Dobbiamo prepararla al meglio per affrontarla al massimo”.