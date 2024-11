Thiago Motta è già in discussione: “Non so quanta pazienza ci sia” | ESCLUSIVO

Le ultime sui bianconeri nel programma ‘Juve Zone’ in onda sul canale youtube di Calciomercato.it

La luna di miele tra Thiago Motta e la Juventus, o meglio dire tutto l’ambiente bianconero che comprende tifosi e stampa ‘amica’, è finita. O al massimo è agli sgoccioli, complice il brutto pareggio col Parma che spedisce i bianconeri già a -7 dal Napoli di Conte. Pareggio arrivato dopo il 4-4 nel derby d’Italia per gentile concessione dell’Inter e il ko in Champions con lo Stoccarda.

“Per me la Juve è indecifrabile – l’accusa di Franco Leonetti, giornalista di fede bianconera, al programma ‘Juve Zone’ in onda sul canale youtube di Calciomercato.it – Il pari di Milano aveva creato entusiasmo e tutti ci aspettavamo contro il Parma, una squadra scoppiettante. Invece ti ritrovi un primo tempo orrendo. Lo stesso Thiago Motta non riesce ad inquadrare bene la squadra. Qual è la vera Juventus? Tutti stiamo faticando a capirne la vera identità e questo è un problema per la classifica e per il rendimento”.

In conferenza stampa pre Udinese, Motta ha parlato di Scudetto come obiettivo ancora alla portata: “Diventa difficile dire se questa Juventus potrà o meno infastidire chi sta davanti – ha detto Leonetti – I bianconeri sono già a 7 punti dalla vetta. Credo che l’alternanza di rendimento sia il vero problema. Quest’estate ho scritto che ci vorrà molta pazienza, ci vuole tempo, ma non so quanto ce ne sia alla Juventus…”.

In qualche modo Motta è già in discussione: “Col Parma qualche fischio è arrivato – sottolinea Leonetti – Koopmeiners non ha ancora inciso. Nico Gonzalez è fuori. Io credo che a gennaio sia doveroso prendere un attaccante e un difensore centrale per completare la rosa…”. Per la difesa è spuntato fuori anche il nome dell’ex Dragusin, ai margini del Tottenham.

Juventus, Yildiz più vicino a Vlahovic: “Dibattito interno”

Restando a Motta, fa discutere anche la sua recente ‘gestione’ di Yildiz, in panchina col Parma dopo la doppietta decisiva all’Inter. Ma pure al ‘Meazza’ era partito tra le riserve… A ‘Juve Zone’ il tema è stata anche la posizione in campo del turco: “Il dibattito è proprio questo: portarlo o no più vicino a Vlahovic. A San Siro abbiamo avuto la dimostrazione che, a pochi metri dalla porta, diventa letale”.

“Secondo me giocare defilato lo depotenzia – evidenzia Leonetti in conclusione – quindi questo è un bel problema che Thiago Motta deve cercare di risolvere. Io vedo Vlahovic e Yildiz giocare molto più vicini. Mi risulta che all’interno della Juventus ci sia proprio un dibattito interno su Yildiz, a livello tattico, sul dove collocarlo in campo”.