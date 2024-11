Vlahovic fuori contro l’Udinese: arriva la conferma di Thiago Motta

Si torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale di campionato: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia della trasferta della Juventus sul campo dell’Udinese

La Juventus cerca il riscatto nella delicata trasferta sul campo dell’Udinese, dopo la frenata casalinga (l’ennesima) in campionato contro il Parma.

Thiago Motta prova a scuotere la sua squadra alla vigilia della trasferta in terra friulana: “Dobbiamo fare molto meglio per tornare in alto in classifica, è la cosa più importante in questo momento. Dobbiamo andare ad Udine con più convinzione per fare una grande prestazione e scalare la classifica – le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero – Siamo ancora all’inizio, ma è chiaro che dobbiamo fare molto meglio visto il risultato dell’ultima gara. Anche se contro il Parma, se c’era una squadra che doveva vincere, quella era la Juventus e lo dimostrano i dati a fine partita”.

Sul momento di Vlahovic, a secco contro il Parma e nel mirino della critica per il gol fallito a porta vuota nel primo tempo: “Dusan, insieme a tutti gli altri, deve fare meglio sia in fase offensiva che difensiva. La questione non è toccare più o meno palloni, ma quanto si riesce a essere incisivi nelle due fasi. Questa è la cosa che conta di più, la qualità prima della quantità”. Thiago Motta non esclude una possibile esclusione dal primo minuto del serbo per fargli tirare un po’ il fiato: “Può essere una soluzione, la valuteremo anche oggi dopo l’ultimo allenamento. In questa fase della stagione i giocatori non sono stanchi e stanno bene, tutti dobbiamo dare qualcosa in più per affrontare la prossima partita. Quando arriverà il momento, troveremo la soluzione migliore per sostituire dall’inizio Dusan”.

Vlahovic finora è sceso in campo da titolare in tutte le gare disputate in stagione dalla Juve (13 tra campionato e Champions per 1083 minuti, con 8 reti segnate) e per la prima volta quindi il turnover potrebbe toccare pure il numero nove, con uno tra Yildiz, Weah e la sorpresa Mbangula come possibili soluzioni dal 1′ in attacco.

Sugli infortunati: “Domani non ci saranno né Douglas Luiz e né Nico Gonzalez, non li avremo contro l’Udinese. Vedremo per le prossime partite”.

In aggiornamento