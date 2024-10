Il bomber che non ti aspetti: ‘nuovo’ vice Vlahovic alla Juve

La Juventus continua a faticare in questa prima parte di stagione anche sul piano offensivo: manca un centravanti dietro Vlahovic nella rosa di Thiago Motta

Dusan Vlahovic non punge e sciupa un’occasione clamorosa, con la Juventus che si aggrappa ai gol a ‘stelle e strisce’ di McKennie e Weah.

I bianconeri steccano in casa anche contro il Parma e rimontano per due volte il risultato, anche se alla fine rischiano la capitolazione di fronte ai ducali di Fabio Pecchia. Vlahovic si divora il gol del momentaneo 1-1 nel primo tempo, poi si eclissa senza più impensierire Suzuki e la difesa ospite. Resta altalenante il rendimento tra campionato e Champions League del centravanti serbo, autore finora di 8 reti in stagione ma con diversi blackout come successo anche ieri sera nel 2-2 della ‘Vecchia Signora’ all’Allianz Stadium con il Parma. Se Vlahovic spreca, Tomothy Weah ha invece trovato il suo secondo gol consecutivo con la casa bianconera.

Juventus, jolly Weah: il falso nueve di Thiago Motta in attesa del mercato

Il figlio d’arte ha panchinato un’altra volta Yildiz sulla corsia mancina dell’attacco bianconero e ha salvato Thiago Motta dalla sconfitta contro il Parma.

Un guizzo da bomber di razza, il terzo complessivo in questa stagione, dopo l’acuto di qualche giorno prima nel Derby d’Italia con l’Inter e la rete firmata a inizio campionato contro il Como. Il jolly ex Lille sta dimostrando tutta la sua duttilità nello scacchiere di Thiago Motta e un certo fiuto del gol nella nuova posizione ritagliatagli dal tecnico italo-brasiliano, che ha sempre speso parole di stima nei confronti del giocatore. Dopo una prima annata altalenante sotto la Mole, la Juve la scorsa estate anche su indicazione di Motta ha deciso di confermare in rosa Weah, che adesso sta rispondendo a suon di prestazioni alla fiducia dell’ex mister del Bologna. Il dato delle reti segnate risalta ovviamente all’occhio, con il classe 2000 e figlio di George decisivo per le sorti della ‘Vecchia Signora’ nelle ultime due sfide con Inter e Parma.

Un tassello preziosissimo quindi per Thiago Motta, che al momento senza un vice Vlahovic (Milik resterà ai box almeno fino a metà dicembre) potrebbe puntare all’occorrenza su Weah da falso nueve come peraltro già successo nel big match contro il Napoli. In attesa ovviamente della riapertura del mercato e di un possibile rinforzo di Giuntoli per rimpolpare una coperta fin troppo corta in attacco.