Thiago Motta cambia ancora, niente fascia per Gatti: quinto capitano diverso per la Juve

Nuovo capitano per la Juventus nella trasferta contro l’Udinese: niente fascia per Gatti, quinto capitano diverso in stagione per Thiago Motta

C’è Federico Gatti e non Danilo nella formazione titolare della Juventus per la delicata trasferta contro l’Udinese, anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Thiago Motta ritrova dal primo minuto Kalulu dopo il riposo con il Parma, mentre al fianco dell’ex Milan ci sarà Gatti e non Danilo, quest’ultimo titolare nelle ultime tre partite dei bianconeri tra Serie A e Champions League. Le telecamere avevano immortalato il brasiliano riprendere il compagno italiano dopo il secondo gol del Parma mercoledì scorso, con l’esperto difensore ex Real Madrid e Manchester City che non ha convinto quando è stato schierato dal primo minuto da Motta nel cuore della retroguardia della Juve. Seconda gara da titolare invece per Gatti, che nelle ultime settimane aveva perso posizioni nelle gerarchie del tecnico italo-brasiliano, complice anche qualche acciacco fisico.

Udinese-Juventus, nuovo capitano per Thiago Motta: fascia al braccio per Locatelli

Gatti quindi titolare al fianco di Kalulu, senza fascia da capitano però al braccio. Infatti per la prima volta in stagione il capitano designato da Thiago Motta è Manuel Locatelli.

Il numero 5 ed ex Sassuolo aveva indossato la fascia in altre occasioni lo scorso anno sotto la gestione Allegri, quando era uno dei tre vice insieme ad Alex Sandro e Rabiot dietro Danilo. L’esperto brasiliano, non più centrale nel progetto del club, è stato capitano in quattro occasioni nella stagione in corso. Due volte ha avuto la fascia Bremer, che però sarà out per tutta la stagione dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato a Lipsia, una sola volta invece Cambiaso (come Locatelli). Chi ha indossato più volte il vessillo di capitano è Gatti (sei volte), che però nella trasferta di Udine è stato scavalcato appunto da Locatelli nelle scelte di Thiago Motta.