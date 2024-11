Milan, non solo Leao: c’è un altro bocciato, la Juve sfida la Premier

Non c’è solo Rafa Leao tra i sempre più probabili esclusi del match che opporrà il Milan di Paulo Fonseca al Monza di Alessandro Nesta

Sono le ore di Rafa Leao e la sua nuova esclusione. Un’esclusione, contro il Monza, che chiaramente sta facendo discutere non poco.

Paulo Fonseca ha deciso, dunque, di andare avanti per la propria strada, preferendo Noah Okafor al numero dieci. Il portoghese ha ovviamente offuscato le altre possibili scelte dell’ex tecnico del Lille, che se confermate non sarebbero per nulla banali. Le attenzioni, in questo, si spostano in difesa, dove va verso un turno di riposo Emerson Royal, ma al suo posto è pronto a giocare Filippo Terracciano e non Davide Calabria. Un segnale più che chiaro di come l’avventura del capitano rossonero è sempre più al capolinea. Ma in difesa, dove torna Theo Hernandez, Paulo Fonseca è intenzionato a confermare sia Pavlovic che Thiaw, tenendo fuori, ancora una volta Fikayo Tomori. L’inglese dopo Firenze ha di fatto perso il posto da titolare fisso e come Leao è rimasto fuori sia con l’Udinese (ultimi due minuti in campo) che contro il Napoli.

Milan, futuro in bilico per Tomori: attenzione alla Juve

Anche per l’ex Chelsea, dunque, sarebbe la terza panchina di fila consecutiva. Una situazione che non può certo far piacere a Tomori.

L’inglese, poi, non è mai stato considerato certo un incedibile e se quest’estate fosse arrivata un’offerta sopra i 40 milioni di euro sarebbe stata certamente accettata. Se questa situazione dovesse continuare, non è da escludere che l’inglese si guardi attorno per cercare una nuova sistemazione. La Premier League potrebbe essere la giusta metà. In Inghilterra, d’altronde, continua ad essere particolarmente stimato e qualcuno potrebbe presto bussare alla porta del Diavolo. Attenzione soprattutto al Newcastle, che non ha mai nascosto il suo interesse per il giocatore. Ma Tomori piace anche all’Aston Villa. Attenzione, però, ad un’altra clamorosa possibilità. Una strada potrebbe portarlo addirittura alla Juventus. I bianconeri, dopo l’infortunio di Bremer, cercano un centrale e i rapporti tra i due club sono ottimi e dopo l’affare Kalulu, una quadra potrebbe non essere così difficile da trovare.