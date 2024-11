L’arbitro si infortuna, cambio obbligato: slitta il fischio d’inizio

Infortunio in extremis nella squadra arbitrale e sostituzione obbligata: cambia tutto durante la partita di campionato

C’è un cambiamento curioso tra primo e secondo tempo: l’arbitro ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio muscolare.

È sicuramente curioso quanto accaduto nell’intervallo di Bologna-Lecce, prima gara dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Tra primo e secondo tempo, infatti, c’è stata una variazione che ha fatto anche ritardare l’inizio della ripresa. La variazione riguarda la squadra arbitrale.

L’assistente arbitrale Luigi Rossi della sezione di Rovigo, infatti, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Dopo aver chiuso il primo tempo di gioco, infatti, il guardalinee ha chiuso la sua partita a causa di un infortunio di natura muscolare e così – come previsto dal regolamento del gioco del calcio – è stato sostituito dal quarto uomo, Simone Galipò della sezione di Firenze. Per questo motivo la seconda frazione di gioco del match del Dall’Ara tra Bologna e Lecce è iniziata con qualche minuto di ritardo per consentire a Simone Galipò di prepararsi per scendere in campo mentre Luigi Rossi vestirà i panni di quarto uomo.

Bologna-Lecce, infortunio e cambio obbligato per l’assistente arbitrale

Una situazione tutt’altro che frequente quella verificatasi questo pomeriggio allo stadio Renato Dall’Ara. I tifosi sugli spalti si sono chiesti il perché del ritardo nella ripresa di gioco, un ritardo legato appunto all’infortunio rimediato dall’assistente arbitrale Luigi Rossi della sezione di Rovigo, costretto al cambio.

Una situazione disciplinata dalla Regola 5 del Gioco del Calcio FIFA che – infatti – spiega come “un quarto ufficiale può essere designato se previsto dal Regolamento della competizione e sostituisce uno dei tre ufficiali di gara qualora non dovesse essere in grado di proseguirla” a meno che “sia stato designato anche un assistente di riserva”.

Ed è proprio quanto si è verificato questo pomeriggio allo stadio Renato Dall’Ara, dove nel secondo tempo è toccato a Simone Galipò della sezione di Firenze – inizialmente designato come quarto uomo del match – vestire i panni di assistente per coadiuvare il signor Collu della sezione di Cagliari nella direzione del match.