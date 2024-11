DIRETTA Serie A, Bologna-Lecce 0-0 | Castro di testa, Falcone in angolo LIVE

Si riparte, dopo il turno infrasettimanale, con la prima partita del sabato valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A: Bologna-Lecce

La decima giornata si è chiusa giovedì scorso con le vittorie di Lazio e Roma contro, rispettivamente, Como in trasferta e Torino in casa. Ma è già tempo di tornare in campo l’undicesimo turno del campionato di Serie A: apre la sfida tra il Bologna e il Lecce.

I padroni di casa, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, sono reduci dalla vittoria ottenuta sul campo del Cagliari di Davide Nicola, settimo risultato utile consecutivo per i rossoblu, grazie alle reti di capitan Riccardo Orsolini e Jens Odgaard, una per tempo. I felsinei veleggiano, adesso, a metà classifica con dodici punti e la partita col Milan di Paulo Fonseca da recuperare dopo il rinvio della scorsa settimana. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Luca Gotti arrivano a questo appuntamento dopo l’importantissima vittoria casalinga ottenuta contro una diretta concorrente per la salvezza come il Verona di Paolo Zanetti: decisivo il gol di Patrick Dorgu, protagonista della partita con altre due realizzazioni annullate dal Var. Adesso i salentini sono penultimi con 8 punti, insieme al Monza di Alessandro Nesta e al Venezia di Eusebio Di Francesco. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-LECCE

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierotti, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Inter 21, Atalanta, Lazio e Fiorentina 19, Juventus 18, Udinese 16, Milan* e Torino 14, Roma 13, Bologna* 12, Empoli 11, Como, Cagliari, Parma e Verona 9, Monza, Venezia e Lecce 8, Genoa 6.

*una partita in meno